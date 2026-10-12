Rangers comienza a creer en el milagro. El mismo equipo que terminó la primera rueda colista absoluto con tres puntos y coronado como el peor equipo del continente, consiguió este lunes un triunfo clave que le da una vida que, quizás, ni el más fanático de los hinchas piducanos pensaba. Con nueve puntos en disputa, quedó a solo uno de la salvación.

El elenco de Ivo Basay sumó un triunfazo ante Unión San Felipe, uno de sus rivales directos, por 4-0 en el Bicentanario Iván Azócar con dobletes de Alejandro Márquez e Ignacio Mesías en el primer tiempo. De esta manera, los piducanos alcanzaron las 21 unidades y se pusieron a tiro de cañón de los del Aconcagua y de Deportes Santa Cruz, su rival en la última fecha.

Los rojinegros no tendrán una tarea sencilla en sus últimos tres duelos, ya que irán a Valparaíso, recibirán a Cobreloa y tendrán la mencionada “final” ante los unionistas. Los albirrojos, en tanto tendrán dos partidos en casa para jugarse la salvación. Santa Cruz, además de jugar con Rangers tiene una salida y otro compromiso en casa.

Logo Rangers Rangers
Forma reciente
5 partidos Liga
General
GPPGG
3G · 0E · 2P
Local
GPGPE
2G · 1E · 2P
Visitante
PGGGP
3G · 0E · 2P

El calendario de Rangers, San Felipe y Santa Cruz para evitar el descenso a Segunda División

14.- Santa Cruz (22 puntos)

  • Fecha 28. Santa Cruz vs. Antofagasta. Domingo 18 de octubre. 17:00 horas.
  • Fecha 29. D. Copiapó vs. Santa Cruz. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
  • Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.

15.- Unión San Felipe (22 puntos)

  • Fecha 28. Unión San Felipe vs. Deportes Temuco. Domingo 18 de octubre. 12:30 horas.
  • Fecha 29. D. Puerto Montt vs. Unión San Felipe. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
  • Fecha 30. Unión San Felipe vs. Unión Española. Día y horario por definir.

16.- Rangers (21 puntos)

  • Fecha 28. Santiago Wanderers vs Rangers. Viernes 16 de octubre. 18:00 horas.
  • Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
  • Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.

Tabla de posiciones de la Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo San Luis San Luis
27 14 8 5 42 29 +13 50 EGPGP
2
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
27 10 4 13 26 35 -9 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
27 5 7 15 16 48 -32 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
27 5 6 16 27 42 -15 21 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
14 7 1 6 17 16 +1 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
14 2 4 8 14 20 -6 10
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo San Luis San Luis
13 5 4 4 13 15 -2 19
4
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
5
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
6
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
7
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
14 2 2 10 8 36 -28 8
16 equipos