Rangers comienza a creer en el milagro. El mismo equipo que terminó la primera rueda colista absoluto con tres puntos y coronado como el peor equipo del continente, consiguió este lunes un triunfo clave que le da una vida que, quizás, ni el más fanático de los hinchas piducanos pensaba. Con nueve puntos en disputa, quedó a solo uno de la salvación.
El elenco de Ivo Basay sumó un triunfazo ante Unión San Felipe, uno de sus rivales directos, por 4-0 en el Bicentanario Iván Azócar con dobletes de Alejandro Márquez e Ignacio Mesías en el primer tiempo. De esta manera, los piducanos alcanzaron las 21 unidades y se pusieron a tiro de cañón de los del Aconcagua y de Deportes Santa Cruz, su rival en la última fecha.
Los rojinegros no tendrán una tarea sencilla en sus últimos tres duelos, ya que irán a Valparaíso, recibirán a Cobreloa y tendrán la mencionada “final” ante los unionistas. Los albirrojos, en tanto tendrán dos partidos en casa para jugarse la salvación. Santa Cruz, además de jugar con Rangers tiene una salida y otro compromiso en casa.
El calendario de Rangers, San Felipe y Santa Cruz para evitar el descenso a Segunda División
14.- Santa Cruz (22 puntos)
- Fecha 28. Santa Cruz vs. Antofagasta. Domingo 18 de octubre. 17:00 horas.
- Fecha 29. D. Copiapó vs. Santa Cruz. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
- Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.
15.- Unión San Felipe (22 puntos)
- Fecha 28. Unión San Felipe vs. Deportes Temuco. Domingo 18 de octubre. 12:30 horas.
- Fecha 29. D. Puerto Montt vs. Unión San Felipe. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
- Fecha 30. Unión San Felipe vs. Unión Española. Día y horario por definir.
16.- Rangers (21 puntos)
- Fecha 28. Santiago Wanderers vs Rangers. Viernes 16 de octubre. 18:00 horas.
- Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
- Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.