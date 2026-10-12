Datos Clave Se define el descenso: Con su triunfo, Rangeres quedó a un punto de la salvación. Fixture: Los tres candidatos al perder la categoría tienen duros encuentros. Una final: En la última fecha jugan Santa Cruz vs Rangers.

Rangers comienza a creer en el milagro. El mismo equipo que terminó la primera rueda colista absoluto con tres puntos y coronado como el peor equipo del continente, consiguió este lunes un triunfo clave que le da una vida que, quizás, ni el más fanático de los hinchas piducanos pensaba. Con nueve puntos en disputa, quedó a solo uno de la salvación.

El elenco de Ivo Basay sumó un triunfazo ante Unión San Felipe, uno de sus rivales directos, por 4-0 en el Bicentanario Iván Azócar con dobletes de Alejandro Márquez e Ignacio Mesías en el primer tiempo. De esta manera, los piducanos alcanzaron las 21 unidades y se pusieron a tiro de cañón de los del Aconcagua y de Deportes Santa Cruz, su rival en la última fecha.

Los rojinegros no tendrán una tarea sencilla en sus últimos tres duelos, ya que irán a Valparaíso, recibirán a Cobreloa y tendrán la mencionada “final” ante los unionistas. Los albirrojos, en tanto tendrán dos partidos en casa para jugarse la salvación. Santa Cruz, además de jugar con Rangers tiene una salida y otro compromiso en casa.

Rangers

Forma reciente 5 partidos Liga General G P P G G 3G · 0E · 2P Local G P G P E 2G · 1E · 2P Visitante P G G G P 3G · 0E · 2P

El calendario de Rangers, San Felipe y Santa Cruz para evitar el descenso a Segunda División

14.- Santa Cruz (22 puntos)

Fecha 28. Santa Cruz vs. Antofagasta. Domingo 18 de octubre. 17:00 horas.

Domingo 18 de octubre. 17:00 horas. Fecha 29. D. Copiapó vs. Santa Cruz. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.

15.- Unión San Felipe (22 puntos)

Fecha 28. Unión San Felipe vs. Deportes Temuco. Domingo 18 de octubre. 12:30 horas.

Domingo 18 de octubre. 12:30 horas. Fecha 29. D. Puerto Montt vs. Unión San Felipe. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Fecha 30. Unión San Felipe vs. Unión Española. Día y horario por definir.

16.- Rangers (21 puntos)

Fecha 28. Santiago Wanderers vs Rangers. Viernes 16 de octubre. 18:00 horas.

Viernes 16 de octubre. 18:00 horas. Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa . Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Fecha 30. Santa Cruz vs. Rangers. Día y hora por definir.

Tabla de posiciones de la Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 San Luis 27 14 8 5 42 29 +13 50 E G P G P 2 Cobreloa 27 13 9 5 45 29 +16 48 E G E P G 3 Magallanes 27 13 7 7 44 39 +5 46 E G E P G 4 Antofagasta 27 12 8 7 47 26 +21 44 E G E G G 5 Santiago Wanderers 27 12 8 7 42 30 +12 44 E G G G P 6 Recoleta 27 11 8 8 39 36 +3 41 G P G E P 7 Copiapó 27 11 7 9 42 40 +2 40 G E P P P 8 San Marcos 27 10 9 8 33 27 +6 39 E G G G G 9 Unión Española 26 10 6 10 32 34 -2 36 G P E E G 10 Deportes Temuco 27 9 8 10 42 37 +5 35 E G E P G 11 Puerto Montt 27 10 4 13 26 35 -9 34 P P E G P 12 Deportes Iquique 26 7 10 9 35 30 +5 31 P P E P G 13 Curicó Unido 27 7 9 11 24 40 -16 30 P E E E G 14 Deportes Santa Cruz 27 4 10 13 28 42 -14 22 G P E P P 15 Unión San Felipe 27 5 7 15 16 48 -32 22 E P E G P 16 Rangers 27 5 6 16 27 42 -15 21 P P P E P 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 13 10 2 1 30 9 +21 32 2 San Luis 14 9 4 1 29 14 +15 31 3 Antofagasta 14 8 4 2 26 9 +17 28 4 Copiapó 14 8 3 3 24 17 +7 27 5 Magallanes 13 7 3 3 24 19 +5 24 6 Unión Española 13 7 3 3 19 14 +5 24 7 Recoleta 14 7 3 4 21 20 +1 24 8 Santiago Wanderers 13 6 5 2 25 17 +8 23 9 San Marcos 13 6 4 3 16 9 +7 22 10 Puerto Montt 14 7 1 6 17 16 +1 22 11 Deportes Temuco 14 5 4 5 25 20 +5 19 12 Curicó Unido 13 5 4 4 14 14 0 19 13 Deportes Iquique 13 4 6 3 17 9 +8 18 14 Unión San Felipe 13 3 5 5 8 12 -4 14 15 Deportes Santa Cruz 13 1 7 5 15 21 -6 10 16 Rangers 14 2 4 8 14 20 -6 10 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Magallanes 14 6 4 4 20 20 0 22 2 Santiago Wanderers 14 6 3 5 17 13 +4 21 3 San Luis 13 5 4 4 13 15 -2 19 4 Recoleta 13 4 5 4 18 16 +2 17 5 San Marcos 14 4 5 5 17 18 -1 17 6 Antofagasta 13 4 4 5 21 17 +4 16 7 Deportes Temuco 13 4 4 5 17 17 0 16 8 Cobreloa 14 3 7 4 15 20 -5 16 9 Deportes Iquique 13 3 4 6 18 21 -3 13 10 Copiapó 13 3 4 6 18 23 -5 13 11 Unión Española 13 3 3 7 13 20 -7 12 12 Deportes Santa Cruz 14 3 3 8 13 21 -8 12 13 Puerto Montt 13 3 3 7 9 19 -10 12 14 Rangers 13 3 2 8 13 22 -9 11 15 Curicó Unido 14 2 5 7 10 26 -16 11 16 Unión San Felipe 14 2 2 10 8 36 -28 8 16 equipos





