Santiago Wanderers sufre un duro mazazo en su pelea por el ascenso directo en la Primera B 2026, ya que fue remontado por Curicó Unido en el Estadio Elías Figueroa Brander y comienza a despedirse de la pelea por el título. El resultado terminó 1-2 a favor de la escuadra curicana, quien a pesar de arrancar abajo en el marcador logró dar vuelta el compromiso, agudizando la crisis del Decano en la recta final de la división de plata.

El primer tiempo fue completo de los Caturros, quienes lograron abrir el marcador con un gol de Pedro Navarro, quien conectó en el minuto 18′ el tiro de esquina que ejecutó Leandro Navarro. A pesar de la ventaja, la segunda etapa contó con la superioridad de los Torteros, que lograron igualar el compromiso en el minuto 71′ tras un cabezazo de Enzo Ormeño.

La pesadilla de los Caturros se presentó en el minuto 83′, con un contraataque mortal de Nicolás Fernández desde su campo, quien eludió a rivales desde la mitad de cancha y anotó el 1-2 definitivo de los Torteros en Valparaíso. La derrota cae como un balde de agua fría para los Caturros, quienes pueden quedar con una mínima posibilidad de campeonar a falta de tres fechas por disputar.

El complejo panorama de Wanderers en el ascenso

Tras la dolorosa caída en condición de local, Santiago Wanderers cosecha su cuarta derrota consecutiva en la Primera B 2026, y el escenario queda totalmente en contra ante la opción de salir campeón de la división de plata. Los Caturros se posicionan cuartos con 44 unidades, y a falta de tres compromisos por disputar quedan con chances mínimas de conseguir el título.

Cobreloa es el líder exclusivo con 48 puntos, mientras que el escolta es San Luis de Quillota con 47 unidades. En la tercera locación se instala de manera sorpresiva Magallanes, quien durante esta jornada derrotó a Recoleta y registra 46 unidades. Para la mala suerte del Decano, la distancia con el líder y el sublíder puede aumentar, debido a que tanto los Zorros como los Canarios aún no disputan su duelo por la fecha 27.

La caída de Wanderers en el final de la Primera B 2026

La fecha 25 fue un detonante para el elenco comandado por Francisco Palladino, ya que arrancaron la jornada como líderes exclusivos con 44 puntos en su visita a Temuco, y con dos puntos de diferencia en la tabla con Cobreloa. El Decano fue goleado por el Pije, pero no sobrepasado por los loínos.

En la fecha 26 cayeron en la “final” ante Cobreloa, y también fueron derrotados en la disputa por la fecha 16, que estaba pendiente, ante Deportes Recoleta. Las tres derrotas al hilo ya enmarcaban una dura crisis en el elenco de Valparaíso, pero la caída ante Curicó Unido de esta jorna los deja casi sin opciones de conseguir el título de la Primera B 2026.

Las tres finales que le quedan a Wanderers

Hasta el momento, con Cobreloa con un partido pendiente, Santiago Wanderers está a cuatro unidades de la cima, pero solo quedan 9 puntos a disputarse en las próximas tres fechas de la división de plata. Los Caturros no dependen de ellos para campeonar, pero tienen en su poder la posibilidad de terminar la competencia en el segundo lugar para estar un escalón más arriba que sus rivales en la próxima liguilla de ascenso.

El Decano registra dos partidos de local y uno de visita en su lucha por el milagro de campeonar o terminar lo más alto posible en ingresar a zona de liguilla. Por la fecha 28 recibirá a Rangers, en la 29 visitará Independencia para chocar con Unión Española y la 30 cerrará su participación en Valparaíso ante Deportes Copiapó.