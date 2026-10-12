La Primera B entra en su tramo decisivo y Talca será escenario de uno de los partidos con mayor peso en la zona baja. Rangers recibe a Unión San Felipe por la fecha 27 con cuatro puntos separando a los dos últimos equipos de la tabla.

El escenario deja poco margen, especialmente para el local. Rangers necesita aprovechar su localía para volver a acercarse a la línea de salvación, mientras el cuadro aconcagüino tiene la posibilidad de sacar una diferencia importante en una lucha donde cada punto comienza a pesar el doble.

Rangers vs San Felipe EN VIVO: minuto a minuto

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 27 Unión San Felipe No Comenzado Fiscal Stadium of Talca – Talca Rangers Alineaciones

Estadísticas de equipos Unión San Felipe Unión San Felipe 4-4-2 12 Leandro

Canete

Sepulveda 25 Valentín

Alfonso

Sánchez

Farías 34 Cristián

Suárez 2 Valentin

Perales 16 Diego

Fuentes 10 Gonzalo

Jara 27 Luis

García 8 Norberto

Palmieri 33 Bryan

David

González

Guzmán 20 Agustín

Fontana 18 Patricio

Muñoz Entrenador

0 Juan Luvera

Bench

1 A. Fernández



3 Byron Guajardo



6 Axel León



9 Benjamín Aravena



21 Nicolás Brun



23 Bruno Vides



24 Mariano Galleguillos

Rangers Rangers 4-4-2 25 Fabián

Cerda 3 Kevin

Vásquez 27 Claudio

Servetti 16 Lautaro

Rigazzi 13 Agustín

Mora 7 Ignacio

Ibáñez 18 A.

Rodríguez 8 Alejandro

Márquez 19 Damian

Gonzalez 39 I.

Mesías 9 Junior

Arias Entrenador

0 Ivo Basay Hatibovic

Bench

11 Manuel Vicuña



14 Sebastián Acuña



17 Cristian Campestrini



22 Diego Plaza



23 J. Méndez



24 Tomás Gómez



31 Cristobal Renato Muñoz Nieri

Últimos enfrentamientos RAN 1 – 2 UNI 16/05/2026 UNI 1 – 2 RAN 14/09/2025 RAN 2 – 0 UNI 17/05/2025 UNI 1 – 1 RAN 08/09/2024 RAN 2 – 1 UNI 28/04/2024

La previa de Rangers vs San Felipe

La tabla convierte este encuentro en un duelo directo por evitar el descenso. Rangers es colista con 18 puntos después de 26 partidos, mientras Unión San Felipe aparece inmediatamente arriba, en el 15° puesto, con 22.

La cuenta es sencilla para el cuadro rojinegro: ganar le permitiría quedar a sólo un punto de su rival con tres jornadas todavía por disputar. Para San Felipe, en cambio, una victoria significaría ampliar a siete unidades la distancia respecto del último lugar.

El partido también enfrenta momentos recientes distintos. Rangers logró tres triunfos consecutivos antes de encadenar dos derrotas, mientras los aconcagüinos no han podido ganar en sus últimos cinco compromisos.

¿Cómo llegan Rangers y Unión San Felipe?

Rangers viene de caer 2-0 frente a Deportes Antofagasta y anteriormente perdió 2-1 ante Deportes Iquique. Esas derrotas frenaron una recuperación que había incluido tres triunfos consecutivos: 2-1 sobre Puerto Montt, 1-0 ante Deportes Temuco y 1-0 como visitante frente a Unión Española.

Unión San Felipe, por su parte, atraviesa una racha más complicada. Perdió sus tres encuentros más recientes: 2-0 ante Deportes Iquique, 1-0 frente a San Luis y 4-1 contra Deportes Copiapó.

Antes de esas caídas había empatado sin goles frente a Magallanes y Deportes Santa Cruz. Así, llega a Talca con cinco partidos consecutivos sin victorias.

Formaciones de Rangers vs San Felipe

Formación probable de Rangers: Fabián Cerda; Tomás Gómez, Claudio Servetti, Sebastián Acuña, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Damián González; Ignacio Mesías y Junior Arias. DT: Ivo Basay.

Formación probable de Unión San Felipe: Leandro Cañete; Valentín Sánchez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Pereira; Luis García, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara, Bryan González; Agustín Fontana y Patricio Muñoz. DT: Juan José Luvera.

¿Dónde ver Rangers vs San Felipe EN VIVO?

Rangers vs Unión San Felipe será transmitido por TNT Sports Premium.

El encuentro también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir el minuto a minuto.

Partido: Rangers vs Unión San Felipe.

Rangers vs Unión San Felipe. Fecha: lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales.

Bicentenario Iván Azócar Bernales. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Quién es el árbitro de Rangers vs San Felipe?

Franco Jiménez Lazo será el árbitro principal del duelo entre Rangers y Unión San Felipe por la fecha 27.

El equipo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: Franco Jiménez Lazo.

Franco Jiménez Lazo. Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova.

Claudio Urrutia Córdova. Asistente 2: Diego Gamboa Reyes.

Diego Gamboa Reyes. Cuarto árbitro: Diego Paredes Aguilera.

Diego Paredes Aguilera. VAR: Juan Lara Luco.

Juan Lara Luco. AVAR: Gabriel Ureta Alfaro.

¿Cómo está el historial entre Rangers y San Felipe?

El registro de enfrentamientos disponible muestra una ventaja de Unión San Felipe, con ocho triunfos contra cinco de Rangers y dos empates.

El antecedente más reciente también favorece al cuadro del Aconcagua. El 16 de mayo de 2026, Unión San Felipe ganó 2-1 como local.

Rangers, eso sí, había vencido en los dos cruces anteriores: 2-1 en Talca en septiembre de 2025 y 2-0 como visitante en mayo de ese mismo año. Esta vez el contexto agrega una presión diferente: ambos llegan involucrados directamente en la pelea por mantenerse en la categoría.