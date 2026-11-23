Datos Clave Las idas: Recoleta 3-1 Santiago Wanderers, Copiapó 1-1 Antofagasta y San Marcos de Arica 2-0 Magallanes. Las vueltas: Se juegan entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, con el mejor ubicado de la tabla como local. En espera: San Luis de Quillota, subcampeón tras perder la final con Cobreloa, ya está en semifinales.

La ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B dejó una señal clara: la ventaja de la tabla no pesó. De los tres equipos mejor ubicados en la fase regular, ninguno ganó su partido, y dos de ellos, Santiago Wanderers y Magallanes, llegan a la revancha de esta semana obligados a remontar en casa para seguir soñando con el segundo cupo a Primera.

El calendario de las vueltas, confirmado por Cooperativa, es este:

Jueves 26 de noviembre, 19:00 horas: Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta, en el Estadio Elías Figueroa.

Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta, en el Estadio Elías Figueroa. Viernes 27 de noviembre, 20:00 horas: Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó, en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó, en el Estadio Calvo y Bascuñán. Sábado 28 de noviembre, 18:00 horas: Magallanes vs San Marcos de Arica, en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Wanderers, con diez y dos goles abajo

El partido de La Pintana empezó bien para el Decano: Cristopher Valenzuela abrió la cuenta de cabeza a los 7 minutos. Todo cambió a los 26, con la expulsión de Ignacio Flores. Cinco minutos después, Branco Provoste empató de penal tras una mano de Joaquín Silva revisada por el VAR, y Recoleta dio vuelta el marcador antes del descanso con un rebote tras un remate de Carlos González. Roberto Riveros cerró el 3-1 a los 72.

El antecedente tampoco ayuda a los porteños: según Cooperativa, Recoleta ya le había ganado los dos partidos de la fase regular. Wanderers terminó cuarto con 51 puntos y Recoleta séptimo con 43, ocho de diferencia que en la ida no se notaron.

Magallanes, golpeado en Arica

La llave que en la previa parecía la más pareja, por los tres puntos que separaron a Magallanes (quinto, 46) de San Marcos (sexto, 43), también se inclinó para el peor ubicado. En el Carlos Dittborn, Camilo Melivilú abrió la cuenta a los 12 minutos y un autogol de Jeremías James, tras un remate de Guillermo Cubillos, selló el 2-0 a los 90.

Fue un partido caliente: hubo tres expulsados. San Marcos terminó con dos menos, tras las rojas a uno de sus defensas a los 78 minutos y a Alonso Walters por doble amarilla a los 80, mientras que en Magallanes salió expulsado Milton Alegre en el descuento. Esas bajas pueden pesar en la vuelta de San Bernardo.

Antofagasta, el único favorito que no perdió

En el Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó se puso en ventaja a los 16 minutos con un autogol de Simón Ramírez, y José Bandez, que había entrado desde la banca, empató con un remate de larga distancia a los 76. El 1-1 deja todo abierto para el viernes en Antofagasta, donde el equipo de Luis Marcoleta, tercero de la fase regular con 51 puntos, recibe a un Copiapó que fue octavo con 42.

San Luis espera y recupera piezas

El cuarto semifinalista ya está definido. San Luis perdió en penales la final del título ante Cobreloa en Santa Laura y entró directo a semifinales. Su técnico, Humberto Suazo, ya dio vuelta la página. “Entramos a semifinales, hay que recuperar a los jugadores que están medio golpeados. Vuelven otros jugadores de suspensión que son muy importantes para nosotros también”, explicó el Chupete a La Tercera.

Según el formato de la liguilla, como explicamos en la guía de los cuartos de final, el clasificado peor ubicado en la tabla será el rival de San Luis, y los otros dos se medirán entre sí. Los ganadores de las semifinales jugarán la final por el boleto que acompañará a Cobreloa, que ya celebró su regreso, como contamos en la crónica de la final.

Nuestra lectura: la localía de la vuelta es la única ventaja que queda

Esta es nuestra lectura de los resultados: el premio por terminar más arriba en la tabla era jugar la revancha en casa, y después de la ida ese es el único respaldo que les queda a los favoritos. Wanderers necesita al menos dos goles de diferencia en el Elías Figueroa ante un rival que ya le ganó tres veces este año, y Magallanes también tiene que descontar dos goles, aunque contra un San Marcos que llegará con bajas por las expulsiones.

Antofagasta es el que llega mejor parado, con el empate fuera de casa y la vuelta en el Calvo y Bascuñán. Si las tres llaves terminan como empezaron, las semifinales tendrían a tres equipos que terminaron entre el sexto y el octavo lugar de la fase regular, más San Luis.

La revancha abre el jueves 26 a las 19:00 horas en Valparaíso, con Wanderers obligado a remontar ante Recoleta.