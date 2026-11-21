Datos Clave El resultado: Cobreloa y San Luis igualaron 0-0 en Santa Laura y el título se definió en lanzamientos penales. El héroe: El arquero Hugo Araya atajó dos penales en la muerte súbita y le dio la copa al cuadro loíno. Lo que gana: Cobreloa es campeón de la Primera B 2026 y sube directo a la Liga de Primera 2027.

Cobreloa vuelve a Primera División. El cuadro loíno empató 0-0 con San Luis este sábado en el Estadio Santa Laura y se quedó con el título de la Primera B 2026 en los lanzamientos penales, con dos atajadas de su arquero Hugo Araya en la muerte súbita.

Con la copa llega el premio mayor: el ascenso directo a la Liga de Primera 2027. San Luis, en cambio, tendrá una segunda oportunidad, porque entra directo a las semifinales de la Liguilla de Ascenso, según las bases que recogió BioBioChile.

Peranic sostuvo a San Luis en los 90 minutos

Los dos equipos llegaron a la final igualados con 57 puntos tras las 30 fechas de la fase regular, y el partido único en cancha neutral reflejó esa paridad. El primer tiempo terminó sin goles, con Nicolás Peranic como figura del arco canario: el arquero de San Luis tuvo tres atajadas clave, según el minuto a minuto de Cooperativa.

El complemento tampoco tuvo goles, pese a los seis minutos de descuento. Como las bases no contemplaban alargue, la definición fue directo a los doce pasos.

Una tanda que cambió de dueño varias veces

Cobreloa partió lanzando y empezó mal: Peranic le detuvo el disparo a Álvaro Delgado y Mateo Guerra puso arriba a San Luis. Insaurralde descontó, Guillermo Madrigal volvió a adelantar a los canarios y Vicente Conelli igualó 2-2. El primer quiebre a favor de los loínos llegó cuando Gael Acosta estrelló su remate en el palo y David Tapia anotó el 3-2. Danilo Catalán empató para San Luis y, tras el quinto penal de cada lado, la serie estaba 4-4.

En la muerte súbita, García mandó su remate por encima del travesaño y le dio a San Luis la chance de ganar, pero Araya tapó el disparo de Sergio Vergara. Después volvió a lucirse y atajó el último lanzamiento quillotano para desatar la celebración de Cobreloa, de acuerdo con el relato de Cooperativa.

Una final con dos bajas sensibles

Cobreloa jugó sin Gustavo Gotti, máximo artillero del torneo con 19 goles, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazara la apelación por la amarilla que lo dejó suspendido, según BioBioChile. San Luis tampoco pudo contar con el defensa Facundo Juárez, expulsado en el triunfo ante San Marcos de Arica y castigado con tres fechas.

Las dos bancas tuvieron nombres de peso. Mario Salas llegó a Calama a fines de septiembre y, según BioBioChile, ganó cinco de sus seis partidos en la Liga de Ascenso antes de la final; en la otra vereda estuvo Humberto Suazo. Para Cobreloa, el título pone fin a dos años en la segunda categoría. Ya habíamos explicado en la regla que obligaba a ir a penales por qué el empate no daba paso a un alargue.

Qué significa para Cobreloa y San Luis

Nuestra lectura: Cobreloa ganó la final sin su goleador y sin anotar en 90 minutos, y la sacó adelante desde el arco. Las dos atajadas de Araya en la muerte súbita valen un ascenso directo y le ahorran al club el camino más largo de la liguilla. Para San Luis, la derrota duele por cómo se escapó, con un penal para ganar, pero la temporada sigue: el equipo de Suazo tendrá que esperar en semifinales al ganador de uno de los cruces de cuartos.

San Luis vuelve a jugar en las semifinales de la Liguilla de Ascenso, mientras Cobreloa ya piensa en su regreso a la máxima categoría en 2027.