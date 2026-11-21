Datos Clave La final: Cobreloa y San Luis definen el título de la Primera B a las 18:30 horas en Santa Laura, por TNT Sports y HBO Max. La U: El cuadro azul visita a O’Higgins a las 18:00 horas en Rancagua, en su pelea por el Chile 2. Señal abierta: Coquimbo Unido vs Everton, a las 12:00 horas, va por T13 y 13Go además de TNT Sports Premium.

El sábado 21 de noviembre trae un día cargado para el hincha chileno. A las 18:30 horas, Cobreloa y San Luis juegan en Santa Laura la final que define al campeón de la Primera B, por TNT Sports. Media hora antes, la U de Chile visita a O’Higgins en Rancagua, y en la noche Boca Juniors, con dos chilenos en su plantel, juega la final de la Copa Sudamericana.

Todos los horarios están en hora de Chile. Este es el detalle de cada partido con interés chileno.

12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton, Liga de Primera

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, T13, 13Go y HBO Max.

Es el partido de la fecha 28 que va por televisión abierta. Llegan quinto y sexto: Everton con 40 puntos y Coquimbo con 38, en la pelea por los cupos internacionales.

12:00 horas: Coventry vs Crystal Palace, Premier League

Hora: 12:00 horas (Chile).

12:00 horas (Chile). Estadio: Coventry Building Society Arena.

Coventry Building Society Arena. Transmisión en Chile: Disney+ Premium.

El Crystal Palace de Darío Osorio visita a Coventry por la fecha 11 de la Premier League.

12:30 horas: Chile vs Argelia, Mundial Sub 17

Hora: 12:30 horas (Chile).

12:30 horas (Chile). Sede: Catar.

Catar. Transmisión en Chile: DSports+ y DGO.

La Roja Sub 17 debuta en el Mundial de Catar. Después tendrá a República Dominicana el martes 24 y a Montenegro el viernes 27 de noviembre. Repasamos cómo llega el equipo al debut.

14:30 horas: Sevilla vs Betis, LaLiga

Hora: 14:30 horas (Chile).

14:30 horas (Chile). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla. Transmisión en Chile: DSports 2 y DGO.

Derbi andaluz con dos chilenos en veredas opuestas: Manuel Pellegrini dirige al Betis y Gabriel Suazo juega en el Sevilla. El técnico del Betis no tendrá a Dani Ceballos.

17:00 horas: Argentinos Juniors vs Independiente, Torneo Clausura

Hora: 17:00 horas (Chile).

17:00 horas (Chile). Estadio: Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

Diego Armando Maradona, Buenos Aires. Transmisión en Chile: Disney+ Premium.

Octavos de final con tres chilenos: el arquero Brayan Cortés en Argentinos, y Lautaro Millán y Luciano Cabral en Independiente.

18:00 horas: O’Higgins vs U de Chile, Liga de Primera

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

La U es segunda con 51 puntos y abre en Rancagua su cierre de torneo, con el Chile 2 como meta. O’Higgins es 12° con 31 y todavía mira de reojo la parte baja.

18:30 horas: Cobreloa vs San Luis, final de la Primera B

Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Estadio: Santa Laura, Independencia.

Santa Laura, Independencia. Transmisión en Chile: TNT Sports (señal básica) y HBO Max.

Los dos terminaron la fase regular igualados en el primer lugar y definen todo en un partido en cancha neutral. El ganador es campeón y sube directo a Primera; el perdedor va a las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Revisa horario, canal y detalles de la final.

19:30 horas: Atlético Mineiro vs Boca Juniors, final de la Copa Sudamericana

Hora: 19:30 horas (Chile).

19:30 horas (Chile). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla. Transmisión en Chile: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Boca busca su tercera Copa Sudamericana con Carlos Palacios y Williams Alarcón en la convocatoria, aunque ninguno aparece en la formación probable que adelantó Cooperativa.

20:00 horas: Inter Miami vs Columbus Crew, playoffs de la MLS

Hora: 20:00 horas (Chile).

20:00 horas (Chile). Estadio: Nu Stadium, Miami.

Nu Stadium, Miami. Transmisión en Chile: Apple TV.

El Columbus Crew del chileno Gonzalo Tapia visita al Inter Miami en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

20:30 horas: Universidad de Concepción vs Ñublense y Copiapó vs Antofagasta

UdeC vs Ñublense: 20:30 horas, Ester Roa, por TNT Sports Premium y HBO Max.

20:30 horas, Ester Roa, por TNT Sports Premium y HBO Max. Copiapó vs Antofagasta: 20:30 horas, ida de cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, por TNT Sports y HBO Max.

El Campanil sale a la cancha como colista: el triunfo de Unión La Calera ante Palestino el viernes lo dejó último con 26 puntos, uno menos que los cementeros, a dos fechas del final.

Lo que viene el domingo

El domingo 22, a las 18:00 horas, Colo Colo recibe a la Universidad Católica en el Monumental, en el clásico de la fecha 28.