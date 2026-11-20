River Plate recibe a Lanús, del chileno Matías Sepúlveda, este domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas de Chile en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por ESPN y en streaming por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es uno de los cruces más atractivos de los playoffs argentinos y se juega a partido único: quien gane avanza a los cuartos de final. Si hay empate en los 90 minutos, vienen dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir la igualdad, penales.

Horario, estadio y transmisión de River vs Lanús

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).

19:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina). Estadio: Monumental, Núñez, Buenos Aires.

Monumental, Núñez, Buenos Aires. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.

octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único. TV en Chile: ESPN.

ESPN. Streaming en Chile: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. TV en Argentina: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

¿Cómo llegan River y Lanús?

El Millonario terminó cuarto en su grupo con 26 puntos, los mismos que Barracas Central, y se quedó con el puesto por diferencia de gol: +7 contra +4 del Guapo. Lanús también sumó 26 unidades y fue quinto en la otra zona, por lo que el cruce se juega en Núñez.

El último duelo entre ambos fue el 25 de agosto de 2025, por el Clausura de esa temporada, y terminó 1-1 en el estadio de Lanús, con goles de Rodrigo Castillo para el Granate y de Gonzalo Montiel para River.

Hay un dato arbitral que también se mira en la previa: en los siete partidos que Dóvalo le dirigió a River, el equipo de Núñez ganó cinco y empató dos.

Sepúlveda, el chileno que asiste en Lanús

Sepúlveda llega al Monumental como uno de los chilenos que más pases de gol ha dado en el Clausura: suma tres asistencias, la misma cifra que Vicente Pizarro en Rosario Central, según los registros que revisamos en nuestra guía de los chilenos en los octavos.

El volante, eso sí, quedó fuera de la última nómina de La Roja para la doble fecha ante Colombia: fue una de las cinco ausencias respecto de la convocatoria anterior. Un buen partido en el Monumental es su mejor carta de presentación antes de la próxima citación.

El domingo arranca con Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, de Vicente Pizarro, a las 16:00 horas, y termina con Instituto vs Huracán a las 22:00 horas.