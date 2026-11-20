Instituto, con el delantero chileno Nicolás Guerra, recibe a Huracán, de Bruno Barticciotto y Leonardo Gil, este domingo 22 de noviembre a las 22:00 horas de Chile en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por TyC Sports Internacional y en streaming por Fanatiz, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es el segundo duelo chileno de los playoffs argentinos, con compatriotas en los dos equipos, y cierra la jornada del domingo. Se juega a partido único: si hay empate, vienen dos tiempos suplementarios y, de ser necesario, penales.

Horario, estadio y transmisión de Instituto vs Huracán

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 22:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).

22:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina). Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.

octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único. TV en Chile: TyC Sports Internacional.

TyC Sports Internacional. Streaming en Chile: Fanatiz.

Fanatiz. TV en Argentina: ESPN Premium.

¿Cómo llegan Instituto y Huracán?

La Gloria hizo una gran fase regular: terminó primero de la Zona A con 34 puntos, producto de diez triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y no perdió como local en su estadio Presidente Perón. Llega, eso sí, después de empatar con Newell’s en Córdoba en la última fecha.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, entró a los playoffs como octavo de la Zona B, con 22 puntos, y lo hizo en la última jornada: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal, resultado que le aseguró un lugar entre los 16 mejores.

Guerra, Barticciotto y Gil: tres chilenos en Córdoba

Barticciotto fue protagonista justamente en ese triunfo sobre Argentinos: marcó uno de los goles del 2-0, su único tanto en el Clausura. Gil, en tanto, suma una asistencia en el torneo, según los registros que repasamos en nuestra guía de los chilenos en los octavos.

Del lado de Instituto, Guerra busca su primer gol del Clausura: tiene 11 remates en el torneo, pero ninguno terminó en la red. Un partido de playoffs ante compatriotas es una buena vitrina para cortar esa racha.

Antes, el domingo se juegan Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, de Vicente Pizarro, a las 16:00 horas, y River vs Lanús, con Matías Sepúlveda, a las 19:00 horas.