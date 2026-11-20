La fecha 28 de la Liga de Primera sigue este fin de semana con seis partidos: tres el sábado 21 y tres el domingo 22 de noviembre. Todos van por TNT Sports Premium, con streaming en HBO Max, y uno también se podrá ver en señal abierta: Coquimbo Unido vs Everton, el sábado a las 12:00 horas, por T13, 13Go y las plataformas de Canal 13, según Cooperativa y la guía de futbolenvivochile.com.
La jornada se abrió este viernes con Cobresal vs Audax Italiano (18:00 horas) y Palestino vs Unión La Calera (20:30 horas), los dos partidos que repasamos en Partidos de hoy. Estos son los horarios del sábado y el domingo, todos en hora de Chile.
Sábado 21 de noviembre: tres partidos y uno gratis
12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton. El duelo entre el sexto y el quinto de la tabla es el partido elegido para la televisión abierta en esta fecha. Everton suma 40 puntos y Coquimbo 38, según la tabla de ESPN.
- Hora: 12:00 horas.
- Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, T13 (señal 2), 13Go y HBO Max.
18:00 horas: O’Higgins vs U de Chile. La U es segunda con 51 puntos y abre su cierre de torneo en Rancagua, en la pelea por el Chile 2. O’Higgins, 12° con 31, todavía mira la parte baja. El detalle está en nuestra guía de O’Higgins vs U.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: El Teniente, Rancagua.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.
20:30 horas: Universidad de Concepción vs Ñublense. El Campanil es 15° con 26 puntos y está en zona de descenso. Ñublense, 11° con 35, llega más tranquilo.
- Hora: 20:30 horas.
- Estadio: Ester Roa, Concepción.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.
Domingo 22 de noviembre: el clásico en el Monumental
12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción. Duelo de la Región del Biobío entre dos equipos de la zona media: Deportes Concepción es octavo con 38 puntos y Huachipato décimo con 36.
- Hora: 12:00 horas.
- Estadio: Huachipato CAP, Talcahuano.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.
18:00 horas: Colo Colo vs Universidad Católica. El campeón, con 61 puntos, recibe a una UC que es tercera con 49 y que necesita sumar para seguir en la pelea por el Chile 2. Horario, árbitro y transmisión, en nuestra guía del clásico.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: Monumental David Arellano, Macul.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.
20:30 horas: Deportes Limache vs La Serena. Cierra la fecha un duelo directo por la Copa Sudamericana: Limache es cuarto con 40 puntos y La Serena noveno con 37.
- Hora: 20:30 horas.
- Estadio: Lucio Fariña, Quillota.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.
La tabla antes de la fecha 28
Así llegaban los equipos antes de los partidos del viernes, según la tabla de ESPN:
- Arriba: Colo Colo 61 (campeón), U de Chile 51 y Universidad Católica 49.
- Zona media: Deportes Limache 40, Everton 40, Coquimbo Unido 38, Palestino 38, Deportes Concepción 38, La Serena 37, Huachipato 36 y Ñublense 35.
- Abajo: O’Higgins 31, Audax Italiano 30, Cobresal 27, Universidad de Concepción 26 y Unión La Calera 24.
Con tres fechas por jugar, la U depende de sí misma en la lucha por el Chile 2, y la definición del descenso pasa también por los partidos de la UdeC el sábado y por lo que hayan dejado Cobresal y La Calera este viernes.
También en la Primera B
El fin de semana también se define el título de la Primera B y sigue la Liguilla de Ascenso, todo por TNT Sports y HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com:
- Sábado 21, 18:30 horas: Cobreloa vs San Luis, final de la Primera B, en Santa Laura.
- Sábado 21, 20:30 horas: Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, ida de cuartos de final de la liguilla.
- Domingo 22, 12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes, ida de cuartos de final de la liguilla.
Después vendrá la fecha 29, la penúltima, con la U de visita ante Deportes Concepción y la UC de local ante Huachipato, antes de un cierre del torneo programado para el domingo 6 de diciembre.