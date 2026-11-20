Datos Clave Señal abierta: Coquimbo Unido vs Everton, sábado 21 a las 12:00 horas, va por T13, 13Go y TNT Sports Premium. El clásico: Colo Colo recibe a la UC el domingo 22 a las 18:00 horas por TNT Sports Premium y HBO Max. Chile 2: La U visita a O’Higgins el sábado 21 a las 18:00 horas, un día antes de que juegue la UC.

La fecha 28 de la Liga de Primera sigue este fin de semana con seis partidos: tres el sábado 21 y tres el domingo 22 de noviembre. Todos van por TNT Sports Premium, con streaming en HBO Max, y uno también se podrá ver en señal abierta: Coquimbo Unido vs Everton, el sábado a las 12:00 horas, por T13, 13Go y las plataformas de Canal 13, según Cooperativa y la guía de futbolenvivochile.com.

La jornada se abrió este viernes con Cobresal vs Audax Italiano (18:00 horas) y Palestino vs Unión La Calera (20:30 horas), los dos partidos que repasamos en Partidos de hoy. Estos son los horarios del sábado y el domingo, todos en hora de Chile.

Sábado 21 de noviembre: tres partidos y uno gratis

12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton. El duelo entre el sexto y el quinto de la tabla es el partido elegido para la televisión abierta en esta fecha. Everton suma 40 puntos y Coquimbo 38, según la tabla de ESPN.

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, T13 (señal 2), 13Go y HBO Max.

18:00 horas: O’Higgins vs U de Chile. La U es segunda con 51 puntos y abre su cierre de torneo en Rancagua, en la pelea por el Chile 2. O’Higgins, 12° con 31, todavía mira la parte baja. El detalle está en nuestra guía de O’Higgins vs U.

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

20:30 horas: Universidad de Concepción vs Ñublense. El Campanil es 15° con 26 puntos y está en zona de descenso. Ñublense, 11° con 35, llega más tranquilo.

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Ester Roa, Concepción.

Ester Roa, Concepción. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

Domingo 22 de noviembre: el clásico en el Monumental

12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción. Duelo de la Región del Biobío entre dos equipos de la zona media: Deportes Concepción es octavo con 38 puntos y Huachipato décimo con 36.

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Huachipato CAP, Talcahuano.

Huachipato CAP, Talcahuano. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

18:00 horas: Colo Colo vs Universidad Católica. El campeón, con 61 puntos, recibe a una UC que es tercera con 49 y que necesita sumar para seguir en la pelea por el Chile 2. Horario, árbitro y transmisión, en nuestra guía del clásico.

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

20:30 horas: Deportes Limache vs La Serena. Cierra la fecha un duelo directo por la Copa Sudamericana: Limache es cuarto con 40 puntos y La Serena noveno con 37.

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Lucio Fariña, Quillota.

Lucio Fariña, Quillota. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

La tabla antes de la fecha 28

Así llegaban los equipos antes de los partidos del viernes, según la tabla de ESPN:

Arriba: Colo Colo 61 (campeón), U de Chile 51 y Universidad Católica 49.

Colo Colo 61 (campeón), U de Chile 51 y Universidad Católica 49. Zona media: Deportes Limache 40, Everton 40, Coquimbo Unido 38, Palestino 38, Deportes Concepción 38, La Serena 37, Huachipato 36 y Ñublense 35.

Deportes Limache 40, Everton 40, Coquimbo Unido 38, Palestino 38, Deportes Concepción 38, La Serena 37, Huachipato 36 y Ñublense 35. Abajo: O’Higgins 31, Audax Italiano 30, Cobresal 27, Universidad de Concepción 26 y Unión La Calera 24.

Con tres fechas por jugar, la U depende de sí misma en la lucha por el Chile 2, y la definición del descenso pasa también por los partidos de la UdeC el sábado y por lo que hayan dejado Cobresal y La Calera este viernes.

También en la Primera B

El fin de semana también se define el título de la Primera B y sigue la Liguilla de Ascenso, todo por TNT Sports y HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com:

Sábado 21, 18:30 horas: Cobreloa vs San Luis, final de la Primera B, en Santa Laura.

Cobreloa vs San Luis, final de la Primera B, en Santa Laura. Sábado 21, 20:30 horas: Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, ida de cuartos de final de la liguilla.

Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, ida de cuartos de final de la liguilla. Domingo 22, 12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes, ida de cuartos de final de la liguilla.

Después vendrá la fecha 29, la penúltima, con la U de visita ante Deportes Concepción y la UC de local ante Huachipato, antes de un cierre del torneo programado para el domingo 6 de diciembre.