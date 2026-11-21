Cobreloa y San Luis juegan este sábado 21 de noviembre, a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, la final que define al campeón de la Primera B y al primer ascendido a la Liga de Primera 2027. Es un partido único, en cancha neutral, y tiene una regla que conviene tener clara antes del pitazo inicial: si hay empate al cabo de los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario y el título se decidirá directamente en lanzamientos penales.

El partido va por la señal básica de TNT Sports y por HBO Max. Estas son las claves de una definición que tiene premio grande para el ganador y una segunda oportunidad para el que pierda.

¿Por qué hay una final?

Los dos equipos terminaron las 30 fechas de la fase regular igualados en el primer lugar, con 57 puntos cada uno, según Chilevisión. En lugar de recurrir a la diferencia de gol, el título se juega en cancha, en un solo partido.

La ANFP fijó el encuentro en Santa Laura y lo movió de las 18:00 a las 18:30 horas, como ya habíamos contado en la nota sobre el horario y las entradas. Algunas publicaciones todavía mencionan el horario original, pero la programación vigente es la de las 18:30.

Empate: penales y sin alargue

La regla del empate es el detalle que más se repite en la previa. Si el marcador está igualado al término del tiempo reglamentario, se irá directo a los penales: “No habrá alargue en caso de igualdad”, resume Recreo Deportivo, y El Observador precisa que el campeón se decidirá “a través de una definición de penales”, sin los 30 minutos extra que se usan en otros torneos.

En la práctica, ningún técnico tendrá media hora adicional para mover el banco antes de los lanzamientos: los cambios y la estrategia tendrán que resolverse dentro de los 90 minutos.

Qué gana el campeón

El ganador se queda con el título de la Primera B 2026 y sube directo a la Liga de Primera 2027, sin pasar por la liguilla. Ocupará uno de los lugares que dejen los dos últimos de la máxima categoría, que hoy son la Universidad de Concepción y Unión La Calera, a dos fechas del final.

Qué le espera al que pierda

El perdedor no queda eliminado de la carrera por subir. Entra directo a las semifinales de la Liguilla de Ascenso, donde espera a uno de los tres ganadores de los cuartos de final, que se juegan esta semana con partidos de ida y vuelta.

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers: Recoleta ganó 3-1 la ida en La Pintana; la vuelta es el jueves 26 en Valparaíso.

Recoleta ganó 3-1 la ida en La Pintana; la vuelta es el jueves 26 en Valparaíso. Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta: la ida se juega este sábado a las 20:30 horas.

la ida se juega este sábado a las 20:30 horas. San Marcos de Arica vs Magallanes: la ida va el domingo 22.

Para el subcampeón, el camino al segundo ascenso será largo: una semifinal y, si la supera, una final, ambas por eliminación.

Nuestra lectura: un partido sin red

La regla de los penales directos le da al partido un tono particular. Con 30 fechas de campaña igualadas, todo se reduce a 90 minutos, y el empate no sirve como puente hacia un alargue: o se gana en el tiempo reglamentario o se decide desde los doce pasos. El consuelo para el que pierda es la entrada directa a las semifinales de la liguilla, lo que lo deja a dos series del segundo ascenso.

La final se juega a las 18:30 horas en Independencia, y su resultado también ordenará la liguilla. Revisa horario, canal y detalles de la transmisión.