Datos Clave El resultado: Deportes Recoleta 3, Santiago Wanderers 1, en la ida de cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. La clave: Wanderers ganaba 1-0, pero Ignacio Flores vio la segunda amarilla antes de la media hora. La vuelta: Jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en Valparaíso: el Decano necesita ganar por tres goles para dar vuelta la serie.

Deportes Recoleta dio el primer golpe en la Liguilla de Ascenso. El equipo textilero le ganó 3-1 a Santiago Wanderers este viernes en el Estadio Municipal de La Pintana, en la ida de los cuartos de final, y dejó al Decano obligado a una remontada grande en Valparaíso para seguir en carrera por el segundo ascenso a Primera.

Wanderers, cuarto de la fase regular con 51 puntos, llegaba como el mejor ubicado de la llave ante un Recoleta que fue séptimo con 43. Pero el partido se le dio vuelta en el primer tiempo y ya no lo pudo recuperar.

Un gol, una expulsión y la remontada

El Decano se puso en ventaja temprano con un cabezazo de Cristopher Valenzuela, en los primeros diez minutos. El partido cambió antes de la media hora: Ignacio Flores vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Wanderers con diez jugadores, según La Tercera.

Con un hombre más, Recoleta empató de penal con Branco Provoste y pasó adelante antes del descanso con un remate de distancia de Carlos González que se desvió y superó al arquero Eduardo Miranda. En el segundo tiempo, Roberto Riveros controló en el área y definió por sobre Miranda para el 3-1, una acción que BioBioChile calificó como golazo. Provoste pudo ampliar, pero falló un segundo penal, según el mismo medio.

Recoleta, otra vez el verdugo

El resultado confirma una tendencia incómoda para los porteños. Recoleta ya le había ganado los dos partidos de la fase regular, según Cooperativa, incluido el 2-1 del 3 de octubre en Santa Laura que, como contamos en la previa de la serie, le costó a Wanderers la pelea por el ascenso directo.

En la previa, la gran noticia en Valparaíso era el regreso de Marcos Camarda tras su desgarro, que le devolvía a Francisco Palladino su principal referencia en el área. La expulsión de Flores le cambió los planes al técnico antes de la media hora.

Qué necesita Wanderers el jueves

La vuelta se jugará el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en Valparaíso. Con el 3-1 en contra, Wanderers necesita ganar por tres goles de diferencia para quedarse con la serie en el marcador global. Un triunfo por dos igualaría la llave, y las fuentes consultadas no detallan cómo se resolvería ese empate.

Recoleta, en cambio, puede perder por un gol y aun así avanzar. El ganador de la llave entra a las semifinales, donde también espera el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis, que se juega este sábado a las 18:30 horas en Santa Laura.

Qué significa para Wanderers

Más allá del marcador, el dato que pesa es que el Decano ya perdió tres veces este año ante el mismo rival, y esta vez lo hizo después de ponerse en ventaja. La serie no está cerrada, pero la ventaja de local que se ganó con 30 fechas de campaña ahora tendrá que transformarse en una goleada para que sirva de algo.

El jueves en Valparaíso, Wanderers jugará su temporada en 90 minutos.