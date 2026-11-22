Datos Clave El clásico: Colo Colo recibe a Universidad Católica a las 18:00 horas en el Monumental, por TNT Sports Premium y HBO Max. Primera B: San Marcos de Arica y Magallanes abren su llave de la Liguilla de Ascenso a las 12:00 horas en el Carlos Dittborn. Argentina: Pizarro, Sepúlveda, Guerra, Gil y Barticciotto juegan los octavos del Clausura entre las 16:00 y las 22:00 horas.

El domingo 22 de noviembre cierra la fecha 28 de la Liga de Primera con el partido que más mira el hincha chileno: Colo Colo recibe a Universidad Católica a las 18:00 horas en el Monumental, por TNT Sports Premium y HBO Max. El campeón no se juega nada en la tabla, pero los cruzados necesitan ganar para seguir en la pelea por el Chile 2.

La jornada también trae la ida de una llave de la Liguilla de Ascenso y tres partidos de octavos de final del Clausura argentino con chilenos en cancha. Todos los horarios están en hora de Chile.

12:00 horas: Huachipato vs Deportes Concepción, Liga de Primera

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Estadio Huachipato, Talcahuano.

Estadio Huachipato, Talcahuano. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

Duelo de la Región del Biobío entre dos equipos de mitad de tabla. Deportes Concepción es octavo con 38 puntos y Huachipato, undécimo con 36, según la tabla de Cooperativa. Los dos tienen un partido menos que la mayoría y todavía miran de reojo los cupos a la Copa Sudamericana.

12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes, Liguilla de Ascenso

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

Carlos Dittborn, Arica. Transmisión en Chile: TNT Sports y HBO Max.

Es el último partido de ida de los cuartos de final de la liguilla que entrega el segundo ascenso a Primera. La vuelta será el sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo. El ganador de la llave se suma a las semifinales, donde ya espera San Luis, que perdió la final por el título ante Cobreloa.

16:00 horas: Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, octavos del Clausura

Hora: 16:00 horas (Chile).

16:00 horas (Chile). Chileno en cancha: Vicente Pizarro, volante de Rosario Central.

Vicente Pizarro, volante de Rosario Central. Transmisión en Chile: TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Los octavos se juegan a partido único: el que gana sigue y el que pierde se despide, como le pasó el sábado a Defensa y Justicia, el club del chileno César Pérez, ante Barracas Central.

18:00 horas: Colo Colo vs Universidad Católica, Liga de Primera

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

Colo Colo llega como campeón, con 61 puntos en 27 partidos. La UC es tercera con 49 y un partido menos que la U, que el sábado le ganó 1-0 a O’Higgins en Rancagua y quedó segunda con 54. Si los cruzados no ganan en Macul, el Chile 2 quedará muy cuesta arriba con dos fechas por jugar.

El detalle de la transmisión del clásico está en nuestra guía de horario y canal de Colo Colo vs la UC.

19:00 horas: River Plate vs Lanús, octavos del Clausura

Hora: 19:00 horas (Chile).

19:00 horas (Chile). Chileno en cancha: Matías Sepúlveda, volante de Lanús.

Matías Sepúlveda, volante de Lanús. Transmisión en Chile: ESPN y Disney+ Premium.

Lanús visita a River en Buenos Aires en el cruce más llamativo del domingo en Argentina. Sepúlveda es, junto a Pizarro, uno de los chilenos del Clausura que llega a esta fase con su equipo todavía en carrera por el título.

20:30 horas: Deportes Limache vs La Serena, Liga de Primera

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Lucio Fariña, Quillota.

Lucio Fariña, Quillota. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

Cierra la fecha un duelo con la Copa Sudamericana en el horizonte. Limache es quinto con 40 puntos y La Serena, décimo con 37. Coquimbo Unido, que ya tiene cupo en la Libertadores, es cuarto con 41 tras ganarle a Everton el sábado.

22:00 horas: Instituto vs Huracán, octavos del Clausura

Hora: 22:00 horas (Chile).

22:00 horas (Chile). Chilenos en cancha: Nicolás Guerra en Instituto; Leonardo Gil y Bruno Barticciotto en Huracán.

Nicolás Guerra en Instituto; Leonardo Gil y Bruno Barticciotto en Huracán. Transmisión en Chile: TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Es el segundo duelo entre chilenos de los octavos, después del Argentinos Juniors vs Independiente del sábado. Pase lo que pase en Córdoba, al menos un jugador nacional seguirá en carrera en el Clausura. La guía completa de los cruces está en nuestro repaso de los 13 chilenos en los octavos.

Lo que dejó el sábado para el domingo

La fecha llega con la tabla movida. La U de Concepción perdió 3-2 ante Ñublense en el Ester Roa y quedó última con 26 puntos, a cuatro de la zona de salvación con seis en juego. En la Primera B, Copiapó y Antofagasta empataron 1-1 en la ida y definirán su llave el viernes 27 en el Calvo y Bascuñán.

La próxima parada es la fecha 29 de la Liga de Primera, el fin de semana del 29 de noviembre, y el martes 24 La Roja Sub 17 vuelve a jugar en el Mundial de Catar ante República Dominicana.