Datos Clave El resultado: Palmeiras 1, Flamengo 1, por la fecha 36 del Brasileirão en São Paulo. El título: El empate le dio al Flamengo el Brasileirão 2026 con dos fechas de anticipación. Pulgar: El volante chileno no jugó por suspensión, pero fue titular en 23 partidos del torneo.

Erick Pulgar es campeón de Brasil. El Flamengo empató 1-1 con Palmeiras este sábado en el Nubank Parque de São Paulo y se aseguró el Brasileirão 2026 con dos fechas por jugar, en un partido que el volante chileno tuvo que ver desde afuera por suspensión.

Al Mengão le bastaba un empate y lo consiguió de atrás: Jhon Arias abrió la cuenta para el local a los 12 minutos y Samuel Lino igualó a los 76.

Lino rescató el punto que valía una estrella

Palmeiras golpeó temprano. A los 12 minutos, Agustín Giay mandó un centro y Arias conectó de cabeza, desde el centro del área, al rincón inferior izquierdo, según el registro de ESPN. El Verdão se fue al descanso arriba y obligó al líder a remar.

El empate llegó a los 76 minutos: Bruno Henrique filtró un pase y Samuel Lino definió con la derecha desde el costado izquierdo del área. El Flamengo terminó con más remates, 17 contra 13, y siete al arco, contra seis del local, según las estadísticas del partido.

Un once sin el chileno

Pulgar no estuvo en la cancha por la tercera tarjeta amarilla que vio el miércoles ante Athletico Paranaense, como contamos en la nota sobre su suspensión. El defensa Léo Pereira tampoco jugó por el mismo motivo.

Para reemplazarlos, Leonardo Jardim puso a Danilo en la defensa y a Lucas Paquetá en el mediocampo, junto a Jorginho y Giorgian de Arrascaeta, según la formación que publicó Rádio Itatiaia antes del partido.

Los números de Pulgar en el año del título

La ausencia de este sábado no borra lo que el chileno aportó en la campaña. En el Brasileirão 2026 fue titular en 23 partidos y marcó dos goles, según su ficha en ESPN. Esa misma ficha muestra el costo de su rol de volante de contención: nueve amarillas y una roja en el torneo.

El Flamengo llegó a la fecha con 79 puntos, seis más que Palmeiras, y con ventaja en el primer criterio de desempate, el número de triunfos: 24 contra 21. Con el empate queda con 80 puntos y Palmeiras con 74, y aunque el Verdão gane sus dos últimos partidos no puede superarlo.

Qué significa para Pulgar

Nuestra lectura: Pulgar se gana la medalla en la tabla y no en la última foto. Fue titular en 23 de los partidos de un campeón que decidió el torneo antes de la última fecha, y su ausencia en el partido de la vuelta olímpica es un detalle de calendario más que un reflejo de su lugar en el equipo.

El Flamengo cerrará el Brasileirão con dos fechas ya sin presión, y Pulgar volverá a estar a disposición de Jardim una vez cumplida la suspensión.