Datos Clave El resultado: Columbus Crew le ganó 3-0 al Inter Miami en el Nu Stadium, en el primer partido de la primera ronda de playoffs de la MLS. El chileno: Gonzalo Tapia anotó de penal a los 9 minutos y marcó el 3-0 a los 58, antes de salir reemplazado. La serie: Es al mejor de tres partidos y el segundo se juega el viernes 27 de noviembre en Columbus.

Gonzalo Tapia fue el gran protagonista del estreno de los playoffs de la MLS en Miami. El delantero chileno marcó dos goles en el 3-0 de Columbus Crew sobre el Inter Miami de Lionel Messi, este sábado 21 de noviembre en el Nu Stadium, en el primer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El triunfo deja al Crew, séptimo de la fase regular, a una victoria de eliminar al segundo sembrado del Este, en una serie al mejor de tres partidos.

Un penal a los nueve minutos y un remate para liquidar

El chileno no tardó en aparecer. A los siete minutos, el árbitro cobró penal por una falta del arquero Dayne St. Clair dentro del área y, dos minutos después, Tapia lo cambió por gol para el 1-0, según el minuto a minuto de VAVEL.

El partido se le complicó todavía más al local a los 36 minutos, cuando Gonzalo Luján vio la segunda amarilla y dejó al Inter Miami con diez. Antes del descanso, Messi y Tapia fueron amonestados en un cierre de primer tiempo cargado de roces.

El Inter Miami sacó a Luis Suárez en el entretiempo para darle ingreso a Matías Galarza, pero el Crew golpeó de nuevo enseguida: a los 52 minutos, Taha Habroune definió con la derecha desde el centro del área tras un pase de Brais Méndez. Seis minutos más tarde, Tapia firmó su doblete con un derechazo desde el centro del área al rincón inferior izquierdo para el 3-0. Un minuto después dejó la cancha, reemplazado por Josef Martínez, con el trabajo ya hecho.

El momento del chileno en Columbus

Tapia llegó a los playoffs en racha. En la última fecha de la fase regular había marcado un doblete en el 4-3 sobre Chicago Fire, con el que llegó a seis goles en sus primeros 11 partidos de liga, como informamos tras ese partido. El delantero juega en Columbus a préstamo desde São Paulo.

El cruce, además, ya le venía sonriendo al Crew: en la fase regular de 2026 no perdió ante el Inter Miami, con un empate 2-2 el 2 de agosto y un triunfo 2-1 el 27 de septiembre. En la tabla, en cambio, la diferencia era amplia: Miami terminó segundo del Este con 60 puntos y Columbus séptimo con 47.

Qué significa para Tapia y Columbus

Nuestra lectura: más que los dos goles, pesa cuándo llegaron. El penal del minuto nueve obligó al Inter Miami a salir a buscar el partido desde muy temprano, y el segundo tanto de Tapia apagó cualquier intento de reacción de un equipo que ya jugaba con uno menos. En una serie corta, el chileno le dio a Columbus la ventaja y, de paso, el golpe anímico.

La serie sigue el viernes 27 de noviembre a las 22:00 horas de Chile, con Columbus como local. Un triunfo en casa le daría al equipo de Tapia el paso a la siguiente ronda.