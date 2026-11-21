Carlos Palacios y Williams Alarcón llegan a la noche más importante del año de Boca Juniors con un rol todavía por definir. El cuadro xeneize enfrenta este sábado 21 de noviembre a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, a las 19:30 horas de Chile en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y los dos chilenos no figuran en la formación probable que adelantan los medios argentinos.

En Chile, el partido va por ESPN y Disney+ Premium, según BioBioChile, y también por DSports, de acuerdo con Radio Agricultura. La final tiene un componente chileno más allá de los dos volantes: en el camino, Boca dejó fuera a O’Higgins por penales en los playoffs.

Una racha de 18 años y un tercer título en juego

Boca busca su tercera Copa Sudamericana, después de las que ganó en 2004 y 2005, y cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales: el último fue la Recopa Sudamericana de 2008 ante Arsenal, según Elonce y A24. Si gana, se convertiría en el primer club con tres títulos de la competencia, de acuerdo con Radio Agricultura.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en su mejor momento del año. Terminó primero en la tabla anual del fútbol argentino y también está en la final de la Copa Argentina. En la Sudamericana, tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores, superó a O’Higgins en los playoffs, luego a San Pablo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales, con un global de 3-2.

Los chilenos, fuera del once probable

La formación que anticipan Elonce y A24 tiene a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; y arriba a Sebastián Villa, Miguel Merentiel y uno entre Tomás Aranda y Alan Velasco.

Ese esquema no incluye a Palacios ni a Alarcón, que de jugar lo harían entrando desde el banco. La única duda que reconoce el cuerpo técnico está en el tercer atacante: Aranda empezó como titular en el primer ensayo en Colombia y después fue reemplazado por Velasco, mientras Leonel Flores también aparece entre las opciones, según Elonce. Blanco vuelve tras ser preservado por fatiga muscular y Delgado se recuperó de un esguince leve de rodilla.

Los dos chilenos ya aparecían en nuestra lista de futbolistas nacionales que pueden levantar una copa en el extranjero antes de que termine 2026, y esta final es la primera de esas definiciones para Boca.

Un Mineiro golpeado y con bajas

Atlético Mineiro, que dirige el argentino Eduardo Domínguez, busca su primera Sudamericana y llega con siete partidos sin ganar, incluida una derrota en el clásico ante Cruzeiro y la eliminación de la Copa de Brasil ante Gremio. Además, es séptimo en el Brasileirão, según A24.

El cuadro brasileño perdió sus dos últimas finales continentales, la Libertadores 2024 ante Botafogo y la Sudamericana 2025 ante Lanús, esta última por penales. Para Barranquilla no tendrá al defensor Alan Franco, expulsado en la semifinal ante Montevideo City Torque, y Lyanco y Maycon llegaron con molestias físicas.

Datos del partido

Fecha: sábado 21 de noviembre.

sábado 21 de noviembre. Hora: 19:30 horas de Chile.

19:30 horas de Chile. Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla. Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte.

el uruguayo Andrés Matonte. Transmisión en Chile: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

El campeón se clasifica a la Copa Libertadores y a la Recopa Sudamericana del próximo año, según Elonce. Para Palacios y Alarcón, la noche en Barranquilla es la oportunidad de sumar un título internacional con Boca, aunque sea entrando desde el banco.