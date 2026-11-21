Datos Clave El resultado: Sheffield United 4, Watford 0, por la fecha 16 de la Championship inglesa en Bramall Lane. El chileno: Brereton marcó a los 5 minutos y de penal a los 8, remató cuatro veces al arco y salió a los 82. Lo que viene: Sheffield United recibe a Southampton el martes 24 de noviembre a las 16:45 horas de Chile.

Ben Brereton volvió de la fecha FIFA con la puntería afinada. El delantero de La Roja marcó dos goles en los primeros ocho minutos y fue la gran figura del 4-0 de Sheffield United sobre Watford, este sábado en Bramall Lane, por la fecha 16 de la Championship inglesa.

El chileno abrió el marcador con un remate desde fuera del área y amplió de penal antes de que se cumpliera el minuto 10. Después, Jordan Ayew y Sydie Peck completaron una goleada que el equipo de Sheffield construyó sobre la ventaja temprana de su atacante.

Un comienzo fulminante

El primer gol llegó en una jugada que Brereton aprovechó al vuelo. Tras un despeje a medias del central Soumaïla Coulibaly, el chileno tomó el balón suelto y remató desde fuera del área para el 1-0, según el relato de Cooperativa. El registro del partido de ESPN lo anota a los 5 minutos, con un derechazo abajo al palo izquierdo y asistencia de Romelle Donovan.

Tres minutos después, Brereton se hizo cargo de un penal y lo cambió por gol con un remate de derecha al centro del arco. A los 8 minutos, Sheffield United ya ganaba 2-0, un marcador que se mantuvo hasta el descanso.

En el segundo tiempo, el chileno vio la tarjeta amarilla a los 51 minutos. Ayew puso el 3-0 de cabeza a los 61, tras un centro de Tahith Chong, y Brereton dejó la cancha a los 82 minutos, reemplazado por Tyrese Campbell. Dos minutos más tarde, Peck cerró la cuenta con un zurdazo dentro del área.

Los números de la tarde

Las estadísticas de ESPN muestran que Brereton remató cuatro veces y que los cuatro tiros fueron al arco. FotMob le dio una nota de 9,1 y lo eligió como el jugador del partido.

Con el doblete, el atacante suma tres goles y dos asistencias en la temporada, según la misma plataforma. Es un salto importante para un delantero que, como contamos a fines de octubre, había tenido que esperar para marcar su primer gol con Sheffield United ante Wrexham.

Sheffield United fue más directo que su rival durante todo el partido: tuvo menos la pelota, un 45%, pero terminó con 12 remates, diez de ellos al arco, contra siete tiros y tres al arco de Watford, según ESPN.

Qué significa para Brereton

Nuestra lectura: con este doblete, Brereton triplicó en una sola tarde su cuenta de goles de la temporada con Sheffield United, y lo hizo con eficacia total, con cuatro remates y todos al arco. Para un delantero al que le costó estrenarse en el club, una actuación así es el argumento más fuerte para consolidarse como titular en el cierre del año.

La prueba siguiente llega rápido: Sheffield United recibe a Southampton el martes 24 de noviembre a las 16:45 horas de Chile, y luego visita a Queens Park Rangers el sábado 28.