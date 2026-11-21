Datos Clave Osorio: Entró a los 89 minutos por Dwight McNeil, cuatro después del autogol que selló la derrota 3-2 de Crystal Palace ante Coventry. Núñez: No fue citado por Ipswich para la caída 2-0 ante Tottenham y no juega en la Premier League desde el 30 de agosto. Frank: El técnico danés debutó con derrota en Palace, que sigue último de la Premier League.

Fue un sábado de pocos minutos para los chilenos en la Premier League. Darío Osorio entró recién a los 89 minutos, con Crystal Palace ya abajo, en la derrota 3-2 ante Coventry que marcó el debut de Thomas Frank como técnico, y Marcelino Núñez ni siquiera apareció en la citación de Ipswich Town para la caída 2-0 ante Tottenham.

Para los dos, la fecha tenía algo de prueba. Osorio esperaba una oportunidad más amplia con el técnico nuevo; Núñez, una señal de que su ausencia en la liga inglesa empezaba a terminar. Ninguno de los dos la tuvo.

Osorio, solo para los descuentos en el estreno de Frank

Frank asumió el lunes 16 de noviembre en reemplazo de Pierre Sage, despedido días antes con Palace último de la tabla con siete puntos en diez partidos, según informó AP. Al presentarse, el danés prometió hacer todo lo posible por ayudar y apoyar a los jugadores, según el mismo reporte.

En el Coventry Building Society Arena, el partido fue de ida y vuelta. Taiwo Awoniyi abrió la cuenta a los 5 minutos, Yéremy Pino empató a los 13, Tatsuhiro Sakamoto puso el 2-1 a los 30 y Jørgen Strand Larsen igualó de cabeza en el descuento del primer tiempo, según el registro del partido de ESPN. El 3-2 llegó a los 85 minutos: tras un lanzamiento lateral largo, el arquero de Palace contuvo un cabezazo de Brandon Thomas-Asante y el rebote dio en Dwight McNeil antes de entrar, según el relato de Flashscore.

Frank hizo antes cuatro cambios: Jefferson Lerma y Jaydee Canvot a los 73 minutos, Eddie Nketiah y Evann Guessand a los 79. Osorio fue la quinta y última modificación: entró a los 89 por McNeil, con el partido ya en contra y solo los minutos de descuento por delante.

Los números del chileno en Londres

Antes de este partido, el volante chileno sumaba cuatro partidos en la Premier League, todos como suplente, con un total de 71 minutos y sin goles ni asistencias. Su ingreso más largo fueron 30 minutos ante Liverpool, el 8 de noviembre. Este sábado sumó su quinto partido en la liga, otra vez desde el banco.

En todas las competencias, sus titularidades con Palace han llegado solo en la Copa de la Liga: dos en nueve partidos, según el recuento de Sport Witness. El chileno llegó en septiembre a préstamo desde Midtjylland, como contamos cuando Frank fue presentado en Selhurst Park.

Núñez, fuera de la lista otra vez

El caso de Núñez es más largo. El volante no fue citado para el duelo ante Tottenham, y su último partido en la Premier League fue el 30 de agosto, cuando fue titular en la derrota 5-2 ante Manchester United, según Cooperativa.

Desde entonces, sus minutos llegaron solo en la Copa de la Liga, ante Leicester y Arsenal. Ipswich, en tanto, sumó su quinto partido seguido sin ganar con la derrota en Londres, donde Luca Williams-Barnett y Dominic Solanke marcaron los goles de Tottenham. El equipo es 15° en la tabla.

Su situación ya había abierto especulaciones sobre su futuro, como el interés de Trabzonspor que informamos este mes.

Qué significa para los dos chilenos

Nuestra lectura: el debut de Frank era la ventana más clara que Osorio había tenido desde su llegada, porque un técnico nuevo suele revisar la jerarquía del plantel. Que haya sido el último de los cinco cambios, con el partido perdido y los descuentos por jugar, sugiere que el chileno todavía no está entre sus primeras opciones de recambio. La muestra es de un solo partido, pero es la primera.

En Núñez, el dato pesa por acumulación: casi tres meses sin minutos en la liga y ahora fuera de la citación. Con el mercado de enero a la vista, la falta de continuidad en Ipswich es el argumento más fuerte para pensar en una salida.

Palace, que se quedó con siete puntos en 11 partidos, sigue último y vuelve a jugar con Frank intentando salir del fondo, mientras Ipswich visita a Aston Villa en la próxima fecha de la Premier League.