Datos Clave El resultado: Sevilla 1, Real Betis 1, por la fecha 13 de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los goles: Antony abrió la cuenta a los 50 minutos y Kike Salas empató a los 91, con un zurdazo desde fuera del área. Suazo: El capitán de La Roja jugó todo el partido como lateral izquierdo en el Sevilla, que remató 25 veces.

El derbi de Sevilla se escapó de las manos de Manuel Pellegrini en el último suspiro. El Real Betis del técnico chileno ganaba 1-0 con gol de Antony, pero Kike Salas igualó a los 91 minutos y el Sevilla de Gabriel Suazo rescató un 1-1 este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Betis llegaba cuarto con 26 puntos y el Sevilla sexto con 18, según la tabla de ESPN. Con el empate, el equipo de Pellegrini sube a 27 y su vecino a 19: la diferencia se mantiene en ocho puntos, cuando el triunfo la estiraba a 11.

Del golpe de Antony al zurdazo de Kike Salas

El primer tiempo terminó sin goles y con mucha fricción: hubo cuatro amonestados antes de los 20 minutos, dos por lado, según el registro de ESPN. El partido cambió apenas comenzó el complemento, cuando Isco habilitó a Antony y el brasileño definió con la zurda desde la derecha del área.

Luis García Plaza respondió con cuatro cambios entre los 59 y los 69 minutos. Uno de ellos, Isaac Romero, dio la asistencia del empate: ya en el descuento, Kike Salas sacó un remate de zurda desde fuera del área que se metió junto al palo izquierdo. Antony, el autor del gol bético, había salido lesionado a los 80 minutos.

Un Sevilla que remató mucho y un Betis que se replegó

Las estadísticas de ESPN describen un partido de dos caras. El Sevilla sumó 25 remates, seis de ellos al arco. El Betis disparó apenas seis veces y acertó tres. La posesión quedó prácticamente repartida.

Suazo fue titular como lateral izquierdo y estuvo los 90 minutos en cancha. El registro del partido le anota un remate al arco y dos faltas cometidas, sin tarjetas.

Pellegrini había advertido que no había favorito

En la previa, el técnico chileno se negó a asumir el rol de favorito pese a llegar con ocho puntos de ventaja. “Todos los que están en la actividad del fútbol tienen que saber que no hay un favorito. Todos los derbis son distintos”, afirmó en conferencia de prensa, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

También había dejado claro que el Betis no iría a especular: “Lo más importante es conseguir los tres puntos”, aseguró. El equipo llegó sin Dani Ceballos, baja confirmada por el propio Pellegrini, como contamos en la previa del derbi.

Qué deja el empate para los dos chilenos

Nuestra lectura: el Betis tuvo el derbi en el bolsillo con una receta de eficacia, tres remates al arco y un gol, pero entregó la pelota y el área al rival durante el segundo tiempo y lo pagó en el minuto 91. Para Pellegrini, el punto sabe a poco porque su equipo era el que más tenía para ganar. Para Suazo, en cambio, el empate cortó lo que era una derrota en casa ante el vecino y mantiene al Sevilla a ocho puntos del Betis.

Los dos equipos vuelven a la acción en la fecha 14 de LaLiga, con la cuenta del derbi todavía abierta para la segunda rueda.