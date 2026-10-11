Datos Clave Protagonista: Héctor Robles, exformador de la Sub 20 de Santiago Wanderers. Contexto: El interés que han despertado los juveniles tras conquistar la Copa Libertadores Sub 20. Proyección: Robles considera ideal que los jugadores puedan dar el salto a Primera División o al extranjero.

La consagración internacional de Santiago Wanderers Sub 20 puso a varios de sus futbolistas en el radar del fútbol. Tras conquistar la Copa Libertadores de la categoría, el equipo también sumó experiencia en la Primera B y en la Copa Intercontinental ante el Real Madrid. Un recorrido que abre interrogantes sobre cuál debería ser el próximo paso para sus principales figuras.

En ese escenario, Héctor Robles, uno de los formadores de esta generación y los conoce desde pequeños, conversó con Al Aire Libre y valoró el interés que han despertado los jugadores. Además, manifestó su deseo de que puedan concretar nuevas oportunidades profesionales.

Héctor Robles espera que los jugadores de Wanderers den el salto

El exformador del cuadro porteño destacó que la atención que han recibido los juveniles es una señal positiva después de sus actuaciones en torneos internacionales. “Ha sido muy positivo el interés que han generado muchos jugadores de la cantera de Santiago Wanderers por lo que han mostrado en los torneos internacionales. Ojalá alguno tenga la posibilidad de emigrar“, comentó.

Robles también abordó la posibilidad de que los futbolistas continúen su desarrollo en el extranjero o encuentren una oportunidad en algún equipo de Primera División en Santiago. Para el entrenador, cualquiera de esos escenarios podría beneficiar tanto a los jugadores como a la institución.

“Si existiera la posibilidad de que un jugador pudiera ir a jugar a equipos de Primera División en Santiago o al extranjero, sería ideal, porque se lo merecen. Si se da esa posibilidad, sería extraordinario tanto para el jugador como para el club”, sostuvo.

¿Deben pasar por Colo Colo o Universidad de Chile?

Consultado sobre si los juveniles deberían jugar primero en equipos grandes de Santiago, como Colo Colo, que ya puso los ojos en Cristóbal Ponce, o la Universidad de Chile, antes de dar otro salto, Robles descartó que ese paso sea necesario.

A su juicio, la preparación que han adquirido les permite aspirar directamente a una oportunidad en un club dispuesto a confiar en sus capacidades e invertir en su desarrollo. “Están bien preparados y son muy fuertes en muchos aspectos. Han demostrado que pueden seguir su carrera en un club que pueda apostar por ellos e invertir en algún jugador de Santiago Wanderers”, afirmó.

Finalmente, Robles valoró la experiencia acumulada en distintas competencias: “Siempre es positivo tener la posibilidad de seguir sumando experiencia en partidos internacionales, en la Selección Chilena, en Primera División y en Primera B. Pero si la posibilidad de dar el salto se presenta, tienen que aprovechar muy bien su oportunidad“.