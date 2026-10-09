Datos Clave Fichaje Colo Colo mira a Cristóbal Ponce para la próxima temporada. Condiciones: Wanderers solo aceptará una oferta de compra por el jugador. Valor: El canterano caturro no saldrá por menos de 600 mil dólares.

Colo Colo está cada vez más cerca de lograr el título del Campeonato Nacional 2026. Los albos arrancan la fecha 24 con una clara distancia de 12 puntos sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores. De no mediar una hecatombe, los albos se quedarán con el título anticipadamente y podrán centrarse en planificar la temporada 2027.

Con Copa Libertadores casi asegurada, torneo oficial, Copa Chile y Copa de La Liga en el horizonte, se buscará ampliar la plantilla. Antes de eso, en Macúl buscarán cerrar la continuidad de su entrenador, Fernando Ortiz. Además, pase lo que pase con el trasandino, se buscarán fichajes.

El nombre que más viene sonando en las últimas semanas es el de joven volante de Santiago Wanderers, Cristóbal Ponce, miembro del plantel campeón de Copa Libertadores Sub 20 y titular en la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y aunque como informó Al Aire Libre, todavía no hay ofertas formales por el valor Caturro, en Macul hay algo que tienen bastante claro.

Si Colo Colo quiere a Ponce tendrá que pagar

En Valparaíso ya le señalaron a este medio que Colo Colo no ha acercado aún ninguna propuesta formal por Ponce, quien hoy es también fijo en el primer equipo porteño que lucha por ascender a Primera División.

Pero si los albos se deciden a ir por el mediocampista ofensivo tendrán que ponerse las manos en los bolsillos. Según informa hoy La Estrella de Valparaíso, la directiva de Santiago Wanderers tomó la decisión de que cualquier jugador que salga del club a fin de año, tendrá que ser a través de una venta.

De esta forma, la familia Sánchez descarta cualquier posibilidad de préstamo, aunque sea con alguna opción de compra. La idea en el Puerto es que con los recursos que lleguen se le pueda dar viabilidad económica a la institución, que pasa por serios problemas de recursos, especialmente tras la recientemente muerte del dueño de la SADP, Reinaldo Sánchez.

¿Cuánto pedirá Santiago Wanderers por el pase de Cristóbal Ponce?

Los porteños tienen altas expectativas, no solo en la posible venta de Ponce, sino también de otros jugadores como Cristopher Valenzuela, Cistóbal Villarroel y Vicente Vargas, son quienes más consultas informales han recibido.

En el caso específico del futbolista que está en el radar de Colo Colo, su tasación podría variar en las últimas semanas, dependiendo de su protagonismo en el final de la campaña de Primera B. Los directivos creen que si el jugador es clave y se logra el ascenso, los valores podrían aumentar.

En cualquier caso, pensar en menos de 600.000 dólares es impensado. Incluso, ese podría ser solo el piso de negociación, más aún pensando que es muy probable que también lleguen ofertas desde el extranjero.