Datos Clave Ponce: Es seguido por otros clubes, pero no ha llegado una oferta formal a Wanderers. Valenzuela: El defensor ya concentra consultas de otros equipos. Generación: 15 de los 21 jugadores Sub 20 de Wanderers en la Libertadores ya tienen contrato profesional.

Santiago Wanderers empieza a recibir señales concretas del interés que existe por la generación juvenil que brilló durante la Copa Libertadores Sub 20. Cristóbal Ponce es uno de los nombres seguidos por otros clubes, incluido Colo Colo, pero no es el único que comienza a llamar la atención: Cristopher Valenzuela ya concentra consultas por su situación.

La diferencia es importante. Mientras por Ponce todavía no existe una propuesta formal que haya llegado a las oficinas del conjunto porteño, el defensor central aparece como otro de los proyectos que despiertan interés después de una temporada que elevó la exposición de los jóvenes caturros.

¿Qué juvenil de Wanderers ya recibe consultas?

Se trata de Cristopher Valenzuela. El defensor central de 18 años, forma parte de la camada que conquistó la Copa Libertadores Sub 20 y posteriormente disputó la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid.

De acuerdo con la información que maneja Al Aire Libre, distintos equipos ya han preguntado por la situación del zaguero, que durante esta temporada comenzó a sumar protagonismo en el primer equipo de Wanderers. Valenzuela es uno de los 21 jugadores Sub 20 que participaron en la campaña internacional del conjunto porteño. De ese grupo, 15 ya tienen contrato profesional, entre ellos el propio defensor, Cristóbal Ponce y Vicente Vargas, según informó La Estrella de Valparaíso.

A esto se suma el caso de Vargas, quien también ha despertado atención fuera de Chile. El extremo de 19 años fue destacado después de la presentación de Wanderers frente a Real Madrid, con consultas provenientes de clubes europeos, según el citado medio.

¿Qué pasa con Cristóbal Ponce y el interés de Colo Colo?

Uno de los nombres que ha aparecido con mayor fuerza en las últimas semanas es Cristóbal Ponce, volante creativo de 19 años que es seguido por Colo Colo. Sin embargo, existe una precisión relevante respecto de su situación: Santiago Wanderers no ha recibido una oferta formal por Ponce.

El mediocampista sí ha despertado interés por su rendimiento durante la temporada. En Primera B suma 21 partidos y cuatro goles, con 19 titularidades, además de sus apariciones en Copa Chile. Por ahora, entonces, su nombre permanece en una etapa de seguimiento y no existe una negociación formal con Colo Colo.

La situación de los tres juveniles refleja el momento que atraviesa Santiago Wanderers: Valenzuela ya concentra consultas, Ponce es seguido por Colo Colo y Vargas despierta interés internacional. Una generación que comenzó destacando en el fútbol juvenil ahora empieza a generar movimiento alrededor del primer equipo.