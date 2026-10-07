Datos Clave Interés albo: Colo Colo viene siguiendo las actuaciones de Cristóbal Ponce pensando en su proyecto para 2027. Rendimiento: El volante de 19 años suma 21 partidos y cuatro goles en la Primera B durante esta temporada. Experiencia internacional: Fue campeón de la Libertadores Sub 20 con Wanderers y luego enfrentó al Real Madrid en Madrid.

Colo Colo ya comenzó a evaluar nombres pensando en la conformación de su plantel para 2027 y uno de los futbolistas que aparece en su radar es Cristóbal Ponce, volante ofensivo de Santiago Wanderers que se ha consolidado durante esta temporada.

El mediocampista tiene 19 años y su rendimiento en el cuadro porteño despertó el seguimiento de la estructura deportiva alba. Según informó ADN Deportes, Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, y Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro, han estado atentos a sus actuaciones. El interés también llegó al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz.

¿Por qué Colo Colo sigue a Cristóbal Ponce?

El principal argumento está en el crecimiento que ha mostrado Ponce durante su primera temporada con mayor protagonismo en el fútbol profesional. En la Primera B registra 21 partidos, 19 de ellos como titular, y suma cuatro goles.

A ese registro se agregan sus participaciones en Copa Chile, donde disputó cuatro encuentros y convirtió en una oportunidad. Sus números lo han instalado como uno de los jóvenes que Santiago Wanderers ha logrado proyectar dentro del primer equipo.

¿Qué experiencia tiene el joven volante?

Ponce también cuenta con un antecedente internacional poco habitual para un futbolista de su edad. El mediocampista fue parte del equipo Sub 20 de Santiago Wanderers que conquistó la Copa Libertadores Sub 20, sumando experiencia en una campaña que terminó con el título continental.

Después de esa conquista, el conjunto porteño disputó la Copa Intercontinental Sub 20 frente a Real Madrid. Ponce fue titular y jugó los 90 minutos en el duelo disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, que terminó con triunfo 3-1 para el conjunto español.

Ese partido aparece como un antecedente más dentro de un recorrido que también incluye su consolidación en el primer equipo. Con 19 años, Ponce ya acumula participación regular en la Primera B, experiencia internacional y el seguimiento de uno de los clubes grandes del fútbol chileno.