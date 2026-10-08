Datos Clave 11 contratos: Un equipo completo de jugadores de Colo Colo termina contrato en diciembre de 2026. Dos excepciones: Erick Wiemberg renovó hasta diciembre de 2027 y Joaquín Sosa tiene vínculo hasta junio de ese año. Decisión pendiente: Aníbal Mosa aseguró que las renovaciones se analizarán una vez finalizada la temporada.

Colo Colo tendrá que tomar varias decisiones para conformar su plantel de 2027. Un total de 11 jugadores tienen contrato hasta diciembre de 2026, por lo que el club deberá definir quiénes continuarán, quiénes dejarán la institución y qué posiciones deberán ser reforzadas durante el próximo mercado.

La lista reúne nombres de distintas zonas del equipo y también incluye futbolistas de peso dentro del plantel como Arturo Vidal, Claudio Aquino, Fernando de Paul y Marcos Bolados. Sin embargo, Blanco y Negro decidió no acelerar las conversaciones y concentrarse en el cierre de la temporada.

¿Quiénes terminan contrato en Colo Colo?

Los 11 jugadores cuyo vínculo termina en diciembre de 2026 son Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Bastián Silva, Claudio Aquino, Fernando de Paul, Vozinha, Lautaro Pastrán, Marcos Bolados, Matías Fernández Cordero, Maximiliano Romero y Tomás Alarcón.

La nómina contempla jugadores que han tenido distintos niveles de participación durante la temporada, por lo que el club tendrá que evaluar cada situación antes de definir las eventuales renovaciones.

Hay dos casos que no deben confundirse con este grupo. Erick Wiemberg tenía contrato originalmente hasta diciembre de 2026, pero su vínculo incluía una cláusula de renovación automática por partidos disputados. El lateral cumplió la condición establecida y extendió su contrato hasta diciembre de 2027.

En tanto, Joaquín Sosa también continuará ligado al club durante 2027, ya que su contrato se extiendió hasta junio de ese año.

Fin de contrato — Verano 2027 Primera División · Colo-Colo · Página 1/1 Fin de contrato — Verano 2027 # Jugador Fin contrato Club Edad P Goles Asist. Min. 1 Á. Madrid Gaete dic 2026 Colo-Colo 31 22 5 4 1 454 2 A. Vidal Pardo dic 2026 Colo-Colo 39 21 1 1 1 753 3 B. Silva Acevedo dic 2026 Colo-Colo 22 0 0 0 0 4 C. Aquino dic 2026 Colo-Colo 35 15 2 3 593 5 F. De Paul Lanciotti dic 2026 Colo-Colo 35 9 0 0 790 6 J. Évora Dias dic 2026 Colo-Colo 40 2 0 0 180 7 L. Pastran Tello dic 2026 Colo-Colo 24 17 4 2 872 8 M. Bolados Hidalgo dic 2026 Colo-Colo 30 2 0 0 53 9 M. Fernández Cordero dic 2026 Colo-Colo 31 6 0 0 196 10 M. Romero dic 2026 Colo-Colo 27 21 8 1 1 448 11 T. Alarcón Vergara dic 2026 Colo-Colo 27 21 0 3 1 457 12 E. Sosa Romañuk jun 2027 Colo-Colo 24 19 1 0 1 597 12 jugadores

¿Cuándo decidirá Colo Colo las renovaciones?

La dirigencia no pretende comenzar ahora una negociación masiva por los jugadores que terminan contrato. Aníbal Mosa explicó que el club esperará hasta el cierre de la temporada para abordar cada caso.

“Cuando tengamos las copas arriba, o la copa, porque pueden ser dos, ahí vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema, así que vamos a esperar con tranquilidad, no tenemos que ser ansiosos. El año pasado, por ansiosos, la realidad y la vida nos pegó un cachetazo que nos dejó aterrizados en el barro”, señaló.

La definición quedará así vinculada al cierre deportivo de Colo Colo y a los objetivos que consiga el equipo durante las últimas semanas del año. Solo después de ese balance la dirigencia comenzará a resolver qué contratos pretende extender.

¿Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo?

A la lista de contratos por resolver se suma una incógnita todavía mayor: la continuidad de Fernando Ortiz. El entrenador tampoco aseguró que vaya a estar al mando del equipo durante 2027.

Consultado sobre si los jugadores jóvenes que han debutado en el equipo seguirán teniendo chances en las próximas temporadas, el Tano Ortiz dejó en duda la posibilidad de continuar: “No me puedo proyectar a la siguiente temporada si estoy en esta. Pero sí te puedo decir que el joven al que yo proyecto, trato de encaminarlo hacia delante, pero depende del joven… si yo me proyecto al año que viene y no sé si voy a estar, no puedo responderle al joven”.

Ortiz también dejó claro que ya trabaja con una idea respecto del desarrollo de los futbolistas jóvenes y que el nombre de cada jugador no modificará su planificación. “¿Yo voy a estar en 2027? Ahhh, ahí está. Yo proyecto hoy, sé lo que quiero para el joven. Tiene que saber si se proyecta, las oportunidades van a estar, el nombre no me cambia lo que tengo como idea de juego”.

De esta manera, Colo Colo llegará al final de 2026 con prácticamente un equipo completo pendiente de definición contractual. La dirigencia deberá resolver esas 11 situaciones, pero antes tendrá que cerrar la temporada y conocer también si Ortiz será el entrenador del Cacique en la próxima temporada.