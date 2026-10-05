Datos Clave El nombre: El mundialista Miguel Ángel Neira postuló a Fernando Ortiz como nuevo entrenador de La Roja. El gesto: Alexis Sánchez reaccionó a esta propuesta y dio su visto bueno, generando todo tipo de especulaciones. La postura del ‘Tano’: El entrenador argentino rompió el silencio, valoró el gesto de Alexis y reconoció que le seduce la opción.

El futuro de La Roja es toda una incógnita. Desde la ANFP han adelantado que el nuevo entrenador de Chile será escogido por la dirigencia entrante, sin embargo, con el correr de los días han ido apareciendo nuevos candidatos. Uno de ellos es Fernando Ortiz, nombre propuesto por el mundialista Miguel Ángel Neira y que obtuvo buena recepción por parte de Alexis Sánchez.

Este lunes en la conferencia de prensa previa a la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, el ‘Tano’ se refirió a esta posibilidad y reconoció que asumir la dirección técnica de la selección chilena es una “seducción importante”.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre La Roja?

Al ser consultado por el respaldo de Alexis Sánchez para que sea él quien asuma la banca de la selección chilena, Ortiz respondió que “no vi el comentario, me lo mencionaron, pero me da vergüenza que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado. Me pone muy feliz“.

En ese contexto, el ‘Tano’ se sinceró sobre la posibilidad de dirigir a La Roja. “A todo técnico le gustaría dirigir a una selección. Es una seducción muy importante para la carrera de un entrenador, pero no sale de mi cabeza el día de mañana”, aseguró.

“Yo mañana tengo que sacar adelante el partido contra Puerto Montt, que es el partido más importante que tenemos por delante, pero también soy sincero a tu pregunta con respecto a eso”, completó.

¿Por qué Fernando Ortiz suena en La Roja?

El nombre de Fernando Ortiz comenzó a sonar en La Roja luego que el mundialista Miguel Ángel Neira asegurara que el actual director técnico de Colo Colo debe ser el nuevo DT de la selección.

“La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya. Termina contrato en diciembre, queda libre. Y listo. Es el de Colo Colo”, dijo hace algunos días en conversación con RedGol.

Todo tomó más fuerza luego de la reacción de Alexis Sánchez. El máximo goleador del combinado nacional y bicampeón de América le dio ‘me gusta’ a una publicación de La Hora del Fútbol que replicó la respuesta de Neira. Este gesto fue valorado por el ‘Tano’.