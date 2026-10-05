Datos Clave El jugador: Según reveló Radio ADN, Colo Colo aseguró la renovación de una pieza clave por todo el 2027. El motivo: El futbolista tenía una cláusula por partidos y minutos jugados, la cual le permitió extender automáticamente su vínculo con el club. Las incógnitas: Nueve jugadores terminan contrato con el Cacique en diciembre.

Se acerca el fin de temporada y en Colo Colo ya comenzaron a planificar el 2027. Son 10 los jugadores albos que terminan contrato o finalizan sus préstamos en diciembre, lo que aparece como un problema para la dirigencia de Blanco y Negro. Si bien desde la concesionaria han reiterado que no se hablará de las renovaciones hasta que concluya el año, recientemente se conoció que una pieza clave en el plantel extendió su vínculo con el club.

¿Qué jugador renovó con Colo Colo?

Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, Erick Wiemberg renovó con Colo Colo por toda la temporada 2027. Según la citada fuente, el defensor extenderá su estadía en el Estadio Monumental tras cumplir con una cláusula de minutos y partidos jugados que establece su contrato.

“El técnico Fernando Ortiz lo tiene bien considerado. De hecho, diría que hoy día es el reemplazante natural para Joaquín Sosa”, precisó el comunicador.

“Ha jugado como central por la izquierda y ahora está jugando como volante por el sector izquierdo. No ha salido del equipo titular en estos últimos compromisos”, agregó, confirmando la importancia que tiene Wiemberg en el esquema del ‘Tano’.

¿Cuáles son los números de Wiemberg en Colo Colo en 2026?

Si bien desde la mencionada fuente no detallaron cuántos partidos necesitaba Erick Wiemberg para renovar automáticamente su contrato con Colo Colo, recientemente el jugador de 32 años superó los 1.600 minutos jugados este 2026.

En lo que va de la temporada, el defensor ha visto acción en 1681 minutos en un total de 27 compromisos entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa de la Liga, en los cuales no ha anotado y ha aportado con una asistencia.

¿Qué jugadores terminan contrato con Colo Colo?

Con la renovación de Erick Wiemberg, son nueve los jugadores que terminan contrato o finalizan sus préstamos en Colo Colo en diciembre de 2026. El caso más enigmático es el de Arturo Vidal, con quien la dirigencia aún no se sienta a conversar sobre la posible extensión de su vínculo.

Revisa todos los jugadores que terminan contrato en el Cacique: