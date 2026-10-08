Datos Clave El presente: Fernando Ortiz termina contrato con Colo Colo en diciembre próximo. El plan: Por ahora no hay avances en su continuidad, por lo que el DT trazó un plan para resolver su futuro lo antes posible. Las condiciones: El ‘Tano’ tiene dos condiciones clave para extender su vínculo y mantenerse al mando del equipo en 2027.

Colo Colo ha gozado de un gran año. Los albos lideran con comodidad el Campeonato Nacional y están a solo 45 minutos de inscribirse en semifinales de la Copa Chile. Uno de los grandes artífices del buen momento del Cacique es Fernando Ortiz, quien dejó atrás los cuestionamientos del arranque para consolidarse en la banca del equipo.

Por ello, uno de los temas que preocupa a los hinchas es la continuidad del entrenador. El ‘Tano’ termina contrato en diciembre y por ahora su futuro es toda una incógnita. El director técnico argentino ha experimentado cierta inquietud y espera resolver lo antes posible su situación, por lo que se trazó un ambicioso objetivo para sentarse a conversar con la dirigencia de Blanco y Negro.

El plan de Fernando Ortiz para resolver su futuro en Colo Colo

Según reveló ESPN, la intención de Fernando Ortiz es consagrarse campeón del Campeonato Nacional lo antes posible para poder aclarar su situación contractual con el club. El ‘Tano’ entiende que es diferente negociar teniendo el título abrochado que sin haberlo conseguido todavía, por lo que pretende hacerlo más temprano que tarde.

Actualmente Colo Colo tiene 12 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores (Universidad Católica y Universidad de Chile), por lo que podría consagrarse con algunas fechas de anticipación. Eso sí, el estratega trasandino tendría algunas condiciones para extender su vínculo con los albos, las cuales tienen relación con los fichajes para la próxima temporada.

Una de ellas es saber el proyecto deportivo del Cacique y cuál será su ambición en el ámbito internacional, considerando que es prácticamente un hecho que volverán a la Copa Libertadores. La otra tiene que ver directamente con la contratación de jugadores, donde el DT espera tener mayor participación en la elección de los refuerzos.

El posible interés de La Roja por Fernando Ortiz: la postura de Colo Colo

Por otro lado está el posible interés de la ANFP por el actual entrenador de Colo Colo. Si bien será la nueva directiva quien decida al nuevo director técnico de La Roja, el nombre de Fernando Ortiz comenzó a tomar fuerza en los últimos días luego que Alexis Sánchez reaccionara a una publicación que vinculaba al ‘Tano’ con el Equipo de Todos.

Si bien fue el propio Ortiz quien reconoció que dirigir a la selección chilena “es una seducción muy importante”, desde Blanco y Negro se mostraron confiados. “No tengo ningún temor (con el futuro del DT). Estoy completamente tranquilo, así de simple”, dijo el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa el pasado martes en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que el contrato de Fernando Ortiz culmina en diciembre próximo y espera sentarse a negociar la extensión de su vínculo con el título del Campeonato Nacional bajo el brazo.