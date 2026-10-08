Datos Clave Guiño albo: Jordhy Thompson apareció en redes sociales utilizando la camiseta negra de visita de Colo Colo. Presente en Rusia: El delantero busca consolidarse en el Orenburg después de comenzar la temporada con pocos minutos. Primera titularidad: Thompson fue desde el inicio ante Krasnodar y disputó 68 minutos el pasado 17 de septiembre.

Jordhy Thompson volvió a aparecer en el radar de los hinchas de Colo Colo luego de compartir nuevas fotografías en sus redes sociales. El delantero chileno publicó una galería con distintos registros de su vida personal y deportiva en Rusia, pero una imagen en particular concentró la atención: aparece utilizando una camiseta negra de visita del Cacique.

La fotografía muestra a Thompson junto a sus amigos y vuelve a poner en primer plano su vínculo con el club donde se formó como futbolista. El atacante dejó Colo Colo para continuar su carrera en Europa y actualmente defiende al Orenburg de Rusia.

La imagen de Jordhy Thompson con Colo Colo

La publicación de Thompson reunió fotografías de distintos momentos de su actualidad, incluyendo registros junto a su familia y escenas de su vida cotidiana en Rusia. Entre ellas apareció la camiseta de Colo Colo, un detalle que rápidamente fue identificado por los seguidores del cuadro albo.

El delantero utilizó la indumentaria negra de visita del club, en una señal que vuelve a recordar su etapa en el fútbol chileno. Thompson se formó en las divisiones inferiores de Colo Colo y debutó profesionalmente con el primer equipo, antes de dar el salto al fútbol europeo.

La imagen llega además mientras el atacante intenta encontrar regularidad en su nuevo equipo. Su presente deportivo todavía está en proceso de consolidación, pero en las últimas semanas comenzó a sumar mayor participación.

¿Cómo ha sido el inicio de Thompson en Rusia?

Thompson tuvo que esperar hasta la séptima fecha de la Premier League rusa para disputar sus primeros minutos de la temporada con Orenburg. Su estreno se produjo el 6 de septiembre, cuando ingresó desde el banco y estuvo 10 minutos en cancha.

Después fue suplente ante Dinamo de Moscú, pero volvió a tener acción el 17 de septiembre frente a Krasnodar. En ese encuentro recibió una oportunidad mucho mayor: fue titular por primera vez en la campaña y disputó 68 minutos.

Así las cosas, mientras Thompson sigue trabajando para ganarse en un espacio en el club, sigue enviando guiños a su equipo formados e ilusionando a quienes quieren verlo de nuevo con la camiseta de Colo Colo.