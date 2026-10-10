Santiago Wanderers pasa por su peor momento en la Primera B 2026, ya que volvió a caer y está prácticamente fuera de la pelea por el título de la división de plata. El mazazo lo propinó Curicó Unido, con una remontada de 1-2 en el marcador en el Estadio Elías Figueroa Brander, que generó el descontento generalizado de la fanaticada caturra.

El compromiso arrancó a favor de los Caturros, quienes en el primer tiempo consiguieron la apertura del marcador tras el gol de Pedro Navarro. El segundo tiempo fue una pesadilla para el Decano, ya que sufrió dos goles de los Torteros, quienes regresan a la Región del Maule con tres puntos. La derrota enfureció a la afición, quienes posterior al pitazo final encararon al plantel y exigieron la salida de su entrenador, Francisco Palladino.

Hinchas de Wanderers exigen la salida de Palladino

A las afueras del Estadio Elías Figueroa Brander, una cantidad considerable de hinchas del cuadro caturro esperó la salida de los jugadores, con el objetivo de encararlos por la derrota ante la escuadra tortera. La afición habló con el defensor Sergio Felipe, y no solamente apuntó a la caída ante Curicó, sino que contaatacó de manera directa ante Francisco Palladino, al exigir su salida del primer equipo caturro.

“No queremos que Palladino siga. Es algo que la gente no quiere. Pueden decir que juega de alguna forma, pero nosotros no queremos que ese tipo siga. No nos representa. Queremos que llegue alguien que sepa lo que es jugar con esta insignia. Hace tres semanas estabamos primeros, ahora sin nada” señaló un aficionado caturro en conversación con el defensor Sergio Felipe, exigiendo la salida del entrenador de Santiago Wanderers.

Francisco Palladino pasa por su segunda etapa al mando de Santiago Wanderers, y está enfrentando su peor momento en frente del equipo en lo que va de temporada. El Decano en su posesión registra 12 triunfos, 8 igualdades y 7 derrotas, las cuales cuatro de ellas fueron al hilo, que también lo alejan de la parte alta de la división de plata.