Datos Clave El fondo: La UdeC es última con 26 puntos y Unión La Calera, 15ª con 27, tras ganar en La Cisterna. La regla: Bajan directo los dos últimos de la tabla; el primer criterio de desempate es la diferencia de gol. Esta noche: La UdeC recibe a Ñublense a las 20:30 horas en el Ester Roa y puede salir de la zona roja.

La pelea por no descender en la Liga de Primera cambió de cara en una sola noche. Unión La Calera le ganó 1-0 a Palestino en La Cisterna con un gol en los descuentos, Cobresal venció 3-2 a Audax Italiano en El Salvador, y la Universidad de Concepción amaneció este sábado en el último lugar, horas antes de recibir a Ñublense.

Con la fecha 28 a medio camino y dos fechas más por delante, cinco equipos quedaron metidos en una franja de cinco puntos, de los 26 de la UdeC a los 31 de O’Higgins. Este es el calendario que le queda a cada uno.

Así quedó la parte baja

La tabla de Emol, actualizada tras los partidos del viernes, deja así la zona de peligro:

12° O’Higgins: 31 puntos, 27 partidos, diferencia de gol -10.

13° Audax Italiano: 30 puntos, 28 partidos, -9.

14° Cobresal: 30 puntos, 28 partidos, -10.

15° Unión La Calera: 27 puntos, 28 partidos, -18.

16° Universidad de Concepción: 26 puntos, 27 partidos, -27.

Los dos últimos pierden la categoría de manera directa, según las bases que recogió Cooperativa, y la diferencia de gol es el primer desempate. Ese detalle pesa: la UdeC tiene la peor del campeonato, nueve goles por debajo de La Calera.

Una noche de descuentos y expulsiones

El triunfo cementero llegó en el minuto 90+2, cuando Matías Campos López recibió un pase de Sebastián Sáez y definió de derecha ante Sebastián Pérez, según el relato de BioBioChile. El partido terminó diez contra diez: Dylan Glaby fue expulsado a los 27 minutos y Camilo Moya, de La Calera, a los 86.

En El Salvador, Cobresal se puso 2-0 con goles de Felipe Villagrán y Julián Brea, Felipe Salomoni descontó de cabeza, Steffan Pino anotó el 3-1 a los 63 minutos y Franco Troyansky cerró el 3-2 de penal a los 89. El cuadro minero venía de tres empates y una derrota en sus cuatro partidos anteriores.

El calendario de cada uno

Estos son los rivales que les quedan, según el fixture de Emol. La fecha 29 se juega el fin de semana del 29 de noviembre y la 30, el 6 de diciembre.

Universidad de Concepción: Ñublense (local, este sábado), Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local).

Ñublense (local, este sábado), Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local). Unión La Calera: Universidad de Concepción (local) y U de Chile (visita).

Universidad de Concepción (local) y U de Chile (visita). Cobresal: Ñublense (visita) y Colo Colo (local).

Ñublense (visita) y Colo Colo (local). Audax Italiano: Palestino (local) y Deportes La Serena (visita).

Palestino (local) y Deportes La Serena (visita). O’Higgins: U de Chile (local, este sábado), Everton (visita) y Coquimbo Unido (local).

Qué se juega la UdeC esta noche

El Campanil tiene un partido más que sus rivales directos y la cuenta es sencilla. Si le gana a Ñublense, llega a 29 puntos, supera a La Calera y queda a uno de Cobresal y Audax. Si empata, iguala en 27 con los cementeros, pero sigue último por diferencia de gol. Si pierde, quedará a cuatro puntos de la salvación con seis en juego.

Su techo es de 35 puntos si gana los tres partidos que le quedan. El de La Calera es de 33, el de Cobresal y Audax de 36 y el de O’Higgins de 40.

Nuestra lectura: la fecha 29 tiene una final y un cierre de ida y vuelta

Los números dejan una idea que la tabla sola no muestra. El duelo entre La Calera y la UdeC en la fecha 29 es, en la práctica, un partido por la vida: el que pierda quedará con muy poco margen para la última fecha, y el empate le sirve más a los cementeros por su mejor diferencia de gol.

El cierre también reparte cargas desiguales. La Calera termina en la casa de la U, que pelea el Chile 2, y Cobresal recibe al campeón Colo Colo. Audax, en cambio, juega sus dos partidos ante rivales de la zona media, Palestino y La Serena. Es una lectura del calendario, no una predicción: Cobresal ya demostró el viernes que puede sumar ante un rival directo cuando más lo necesita.

Y O’Higgins, que parecía lejos del problema, tiene en Rancagua esta tarde a la U. Una derrota lo dejaría con 31 puntos y dos fechas más, a cuatro de La Calera y mirando lo que haga la UdeC en la noche.

La primera respuesta llega esta noche en el Ester Roa, a las 20:30 horas, cuando la UdeC reciba a Ñublense con la obligación de ganar para dejar el fondo. Revisa horario y canal del partido.