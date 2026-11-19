La Universidad de Concepción recibe a Ñublense este sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es uno de los duelos directos de la lucha por no descender: el Campanil es penúltimo y está en zona de descenso, mientras el Rojo de Chillán todavía no tiene asegurada la categoría a tres fechas del final.

Horario, estadio y transmisión de UdeC vs Ñublense

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Ester Roa Rebolledo, Concepción. Competencia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El horario y el estadio coinciden con la programación de la fecha 28 publicada por Cooperativa. La transmisión no la confirmó una fuente oficial del canal en la información revisada por Al Aire Libre, pero así figura en la guía de TV. Es el último partido del sábado, después de Coquimbo Unido vs Everton y O’Higgins vs U de Chile.

¿Cómo llegan la UdeC y Ñublense?

La Universidad de Concepción es 15ª con 26 puntos en 27 partidos, con siete triunfos, cinco empates y 15 derrotas, según la tabla de ESPN. Solo supera a Unión La Calera, que tiene 24, y está a un punto de Cobresal, que suma 27 y abre la fecha el viernes ante Audax Italiano. En su último partido, el Campanil le ganó 3-2 a O’Higgins como local.

Ñublense es 11° con 35 puntos y viene de dos derrotas: 1-0 ante O’Higgins en Rancagua y 2-1 ante Colo Colo en Chillán, el partido en que el Cacique se coronó campeón con un gol de Marcos Bolados en los descuentos.

Lo que vale un triunfo en el Ester Roa

Los dos últimos de la tabla pierden la categoría, y este es uno de los cuatro cruces entre candidatos que quedan en el cierre, como explicamos en nuestro análisis del calendario del descenso. Según nuestra cuenta con la tabla actual, un triunfo de Ñublense lo dejaría matemáticamente salvado: llegaría a 38 puntos, más de lo que pueden sumar la UdeC, La Calera y Cobresal.

Para la UdeC, en cambio, sumar de a tres es casi obligatorio antes de la fecha 29, cuando visitará a Unión La Calera el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas, en el duelo directo entre los dos últimos. Ñublense, ese mismo día y a la misma hora, recibirá a Cobresal.