Datos Clave La lesión: Eduardo Vargas sufrió una fractura de un metacarpiano de la mano derecha y será operado este lunes. La baja: El delantero se perderá la visita a Deportes Concepción de este fin de semana, en la que la U puede asegurar el Chile 2. Más ausencias: Fernando Gago tampoco tendrá a Marcelo Morales ni a Igor Lichnovsky, ambos suspendidos.

La U de Chile perdió a su goleador en la semana más importante del año. Eduardo Vargas presenta una fractura de un metacarpiano y será operado este lunes 23 de noviembre, por lo que no estará en la visita a Deportes Concepción de este fin de semana, el partido en el que el cuadro azul puede amarrar el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La información la dio a conocer Cooperativa Deportes, que describió la intervención como una operación simple, aunque con una para de unos diez días. BioBioChile, citando al diario AS, precisó que la fractura es en la mano derecha y que en el club manejan un plazo más prudente, de alrededor de dos semanas, ya que la mano podría quedar inmovilizada.

Se lesionó en Rancagua y aun así hizo el gol del triunfo

El golpe llegó en el primer tiempo del 1-0 ante O’Higgins del sábado 21 en El Teniente, según BioBioChile, y Vargas terminó ese partido con la mano vendada. Pese a la molestia, el delantero siguió en cancha y a los 76 minutos firmó el gol que le dio a la U un triunfo de oro con un hombre menos, tras un pase de Lucas Barrera. Salió a los 85 minutos, reemplazado por Juan Martín Lucero.

Ese tanto fue además el número 50 de Vargas con la camiseta azul sumando sus dos etapas en el club, un hito que repasamos tras el partido.

Tres bajas para el partido que vale el Chile 2

La ausencia de Vargas no llega sola. Según Cooperativa, Fernando Gago tampoco podrá contar ante Deportes Concepción con Marcelo Morales, suspendido por acumulación de amarillas, ni con Igor Lichnovsky, que debe cumplir la fecha por la expulsión ante O’Higgins.

El escenario en la tabla es claro. La U suma 54 puntos y tiene dos partidos por jugar, mientras que la Universidad Católica, que cayó 3-0 ante Colo Colo en el clásico del domingo, quedó con 49 y también con dos fechas por delante. Si los azules ganan este fin de semana, la diferencia ya no se podrá descontar.

Más allá de la liga, la U tiene pendiente la semifinal de la Copa Chile, el otro objetivo del cierre de temporada, y BioBioChile apunta a que el plazo de recuperación es lo que hoy preocupa en el club.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura: la mala noticia llega con un margen que la amortigua. Aunque la U no gane en la próxima fecha, le seguirá quedando una oportunidad en la última jornada, y si se cumplen los diez días que maneja Cooperativa, Vargas podría estar disponible para ese cierre. El problema es otro: Gago tendrá que armar su ataque sin el hombre que resolvió el último partido y con dos titulares de su defensa también fuera, justo cuando una victoria le permitiría dejar cerrado el Chile 2 y concentrarse en la Copa Chile.

En Rancagua, el que entró por Vargas fue Lucero, aunque la formación para el fin de semana la definirá el técnico durante los entrenamientos.

La U visitará a Deportes Concepción este fin de semana, en la penúltima fecha de la Liga de Primera, con la opción de asegurar su regreso directo a la fase de grupos de la Libertadores.