La U de Chile abre este sábado su cierre de torneo con una visita a O’Higgins, a las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El cuadro azul llega con dos puntos de ventaja sobre la Universidad Católica en la pelea por el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y su técnico lo resumió en conferencia de prensa: “tenemos muy claro que todo depende de nosotros”.

El partido, que dirigirá Juan Lara, va por TNT Sports Premium y HBO Max. La UC juega recién el domingo ante Colo Colo, así que saldrá al Monumental conociendo lo que hizo la U.

Gago y el respeto por un rival que se juega la permanencia

Fernando Gago habló el viernes y evitó cualquier exceso de confianza ante un rival que se juega mucho. “Obviamente que entendemos al rival, sabemos qué se está jugando y tiene que buscar un resultado. Nosotros también, así que va a ser un lindo partido”, afirmó el técnico argentino, según Cooperativa.

Sobre la presión que puede sentir O’Higgins, fue claro: “Yo no creo que el rival tenga temor”. Y agregó que el equipo rancagüino tiene “un gran entrenador” y que va a “jugar el mejor partido”. Respecto de la planificación, se guardó los detalles: “El planteo que se haga es una cuestión más interna”.

La U llega en racha

El cuadro azul viene de dos triunfos seguidos: el 4-0 sobre Deportes Antofagasta que lo metió en las semifinales de la Copa Chile y el 2-1 ante Cobresal en la liga. Con 51 puntos en 27 partidos, es segundo en la tabla de Emol, diez detrás del campeón Colo Colo y dos por encima de la UC, que suma 49.

Le quedan tres partidos: O’Higgins de visita este sábado, Deportes Concepción también como visitante en la fecha 29 y Unión La Calera en la última fecha, según el fixture de Emol.

O’Higgins, con un ojo en la parte baja

El local es 12° con 31 puntos y todavía no tiene asegurada la permanencia: está cinco puntos por encima de la Universidad de Concepción, que es última y juega esta noche ante Ñublense. Viene de perder 3-2 con la UdeC en el torneo y de caer 3-0 ante Coquimbo Unido en la final de la Copa de la Liga.

Su técnico, Lucas Bovaglio, dejó una advertencia en la previa: si el equipo se desordena, “con la jerarquía que tienen, te pueden golear”, según recogió Cooperativa. Ya habíamos repasado cómo se cruzan el Chile 2 y el descenso en esta fecha.

Lo que está en juego

Para la U, un triunfo la dejaría con 54 puntos y cinco de ventaja sobre la UC antes del clásico del domingo, con dos fechas por jugar. Un tropiezo le abriría la puerta al cuadro cruzado, que podría pasarla con un triunfo en el Monumental.

Para O’Higgins, sumar en casa sería un paso grande hacia la salvación: sus siguientes rivales son Everton, de visita, y Coquimbo Unido, en Rancagua. Una derrota, en cambio, lo dejaría expuesto a lo que hagan la UdeC esta noche y La Calera y Cobresal en la fecha 29.

La pelota rueda a las 18:00 horas en El Teniente. Revisa horario y canal del partido.