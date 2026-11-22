Datos Clave El hito: El gol ante O’Higgins fue el número 50 de Eduardo Vargas con la camiseta de la U, sumando sus dos etapas en el club. La tabla: La U es segunda con 54 puntos y dos partidos por jugar; la UC tiene 49 y tres por jugar. La cuenta: Si la UC no gana en el Monumental, a la U le bastará ganarle a Deportes Concepción para asegurar el Chile 2.

La U de Chile mirará este domingo el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica con una ventaja que construyó en Rancagua. El 1-0 ante O’Higgins, con un gol de Eduardo Vargas, dejó a los azules con 54 puntos, cinco más que la UC, y le dio al delantero su gol número 50 con la camiseta azul, según La Tercera.

Lo que pase a las 18:00 horas en el Monumental definirá si el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, queda a un solo triunfo de distancia para el equipo de Fernando Gago.

Gago: “Con un hombre menos y todo, sostuvo el partido”

La U jugó casi todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Igor Lichnovsky, y eso marcó el análisis de su técnico. “Una victoria muy importante, este equipo hoy en el segundo tiempo, con un hombre menos y todo, sostuvo el partido. Lo jugó, lo corrió y el esfuerzo que hicieron los chicos fue muy grande”, afirmó Gago tras el partido, en declaraciones recogidas por La Tercera.

El argentino también reconoció que el primer tiempo no lo dejó conforme. “Tuvimos muchas situaciones, situaciones de construcción, de juego, nos faltó más la finalización”, apuntó, antes de resumir la segunda mitad: “Después con la expulsión terminamos jugando a algo que no estamos acostumbrados, pero bueno, lo importante hoy era ganar”.

Consultado por el Chile 2, fue directo: “Sí, porque depende de nosotros”.

El gol 50 de Vargas

El tanto llegó a los 76 minutos. Tras un pase de Lucas Barrera, Vargas ganó en velocidad y definió por encima del arquero Omar Carabalí, según el relato de BioBioChile. Los detalles del partido están en nuestra nota del triunfo en El Teniente.

“Feliz primero por la victoria del equipo, hicimos un gran esfuerzo. Gracias a Dios salió el gol, feliz de llegar a los 50 goles con la U, pero voy a seguir trabajando para convertir más”, declaró Vargas a TNT Sports, según La Tercera. Sobre la pelea por la Libertadores agregó que en la U están preocupados de ellos mismos y que todo depende de su trabajo.

Las cuentas del Chile 2 según lo que pase en Macul

A la U le quedan dos partidos: visita a Deportes Concepción en la fecha 29 y recibe a Unión La Calera en la última, según el fixture de Emol. Su techo es de 60 puntos. La UC, con tres partidos por jugar, puede llegar a 58. Así quedan los escenarios:

Si la UC pierde ante Colo Colo: se queda con 49 y un techo de 55. Un triunfo de la U en Concepción la deja con 57 y el Chile 2 asegurado.

se queda con 49 y un techo de 55. Un triunfo de la U en Concepción la deja con 57 y el Chile 2 asegurado. Si la UC empata: llega a 50 y su techo baja a 56. Un triunfo azul en la fecha 29 también cierra la cuenta.

llega a 50 y su techo baja a 56. Un triunfo azul en la fecha 29 también cierra la cuenta. Si la UC gana: sube a 52 y puede llegar a 58. En ese caso, aunque la U gane en Concepción, la definición se iría a la última fecha.

Nuestra lectura: el clásico también se juega para la U

Los números muestran algo que la tabla sola no dice: la U no puede asegurar nada este domingo, pero el resultado de Macul cambia el tamaño de su próximo paso. Cualquier cosa distinta a un triunfo de la UC le deja el Chile 2 a una victoria, en una cancha donde el rival no se juega la permanencia.

Si los cruzados ganan, en cambio, la U podría llegar a la última fecha obligada a ganarle a La Calera, un rival que en ese momento podría estar peleando por no descender. Es una lectura de los números, no una predicción.

La U vuelve a jugar el fin de semana del 29 de noviembre ante Deportes Concepción. Antes, este domingo a las 18:00 horas, tendrá un ojo puesto en el Monumental.