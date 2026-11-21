Datos Clave El resultado: O’Higgins 0, Universidad de Chile 1, por la fecha 28 de la Liga de Primera en El Teniente. El gol: Eduardo Vargas, a los 76 minutos, tras una asistencia de Lucas Barrera. La tabla: La U llega a 54 puntos y queda cinco arriba de la UC en la pelea por el Chile 2.

La U de Chile sacó un triunfo de oro en Rancagua. Con un jugador menos desde los 52 minutos, el cuadro azul venció 1-0 a O’Higgins este sábado en El Teniente, con un gol de Eduardo Vargas a los 76 minutos, y dio un paso enorme hacia el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Una roja, un pase de Barrera y la definición de Vargas

El primer tiempo terminó sin goles y con las mejores ocasiones para el local, que tuvo una muy clara a los 27 minutos con un remate desviado de Arnaldo Castillo. El partido se le complicó a la U a los 52 minutos, cuando Igor Lichnovsky vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

Fernando Gago respondió con el ingreso de Fabián Hormazábal y la U aguantó. A los 76 minutos, Lucas Barrera habilitó a Vargas, que definió con la derecha desde el costado derecho del área, al centro y arriba del arco, según el registro de ESPN. El goleador salió a los 85 minutos, reemplazado por Juan Lucero.

Pese a la inferioridad numérica, la U terminó con más remates al arco: cuatro contra dos, aunque O’Higgins sumó más intentos en total, 12 contra 10, según las estadísticas del partido.

Qué cambia en la tabla

La U llegaba con 51 puntos y dos de ventaja sobre la Universidad Católica. Con el triunfo sube a 54 y deja a la UC a cinco, a la espera del clásico del cuadro cruzado ante Colo Colo este domingo a las 18:00 horas en el Monumental. Quedan dos fechas.

O’Higgins se queda con 31 puntos, en el 12° lugar, y seguirá mirando lo que hagan sus perseguidores en la parte baja, empezando por la Universidad de Concepción, que recibe a Ñublense esta noche.

Nuestra lectura: el gol tiene la firma de siempre. Vargas, que cumplió 37 años este viernes, marcó de visita, en una cancha donde el local se jugaba la permanencia, y con diez hombres, y su ficha en ESPN le registra 13 goles en el torneo. Es el tipo de triunfo que pesa doble cuando el rival directo todavía tiene que jugar.

La U visitará a Deportes Concepción en la fecha 29, el domingo 29 de noviembre, y O’Higgins también jugará de visita, ante Everton. Revisa también la previa del partido.