La U de Chile sacó un triunfo de oro en Rancagua. Con un jugador menos desde los 52 minutos, el cuadro azul venció 1-0 a O’Higgins este sábado en El Teniente, con un gol de Eduardo Vargas a los 76 minutos, y dio un paso enorme hacia el Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Una roja, un pase de Barrera y la definición de Vargas
El primer tiempo terminó sin goles y con las mejores ocasiones para el local, que tuvo una muy clara a los 27 minutos con un remate desviado de Arnaldo Castillo. El partido se le complicó a la U a los 52 minutos, cuando Igor Lichnovsky vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.
Fernando Gago respondió con el ingreso de Fabián Hormazábal y la U aguantó. A los 76 minutos, Lucas Barrera habilitó a Vargas, que definió con la derecha desde el costado derecho del área, al centro y arriba del arco, según el registro de ESPN. El goleador salió a los 85 minutos, reemplazado por Juan Lucero.
Pese a la inferioridad numérica, la U terminó con más remates al arco: cuatro contra dos, aunque O’Higgins sumó más intentos en total, 12 contra 10, según las estadísticas del partido.
Qué cambia en la tabla
La U llegaba con 51 puntos y dos de ventaja sobre la Universidad Católica. Con el triunfo sube a 54 y deja a la UC a cinco, a la espera del clásico del cuadro cruzado ante Colo Colo este domingo a las 18:00 horas en el Monumental. Quedan dos fechas.
O’Higgins se queda con 31 puntos, en el 12° lugar, y seguirá mirando lo que hagan sus perseguidores en la parte baja, empezando por la Universidad de Concepción, que recibe a Ñublense esta noche.
Nuestra lectura: el gol tiene la firma de siempre. Vargas, que cumplió 37 años este viernes, marcó de visita, en una cancha donde el local se jugaba la permanencia, y con diez hombres, y su ficha en ESPN le registra 13 goles en el torneo. Es el tipo de triunfo que pesa doble cuando el rival directo todavía tiene que jugar.
La U visitará a Deportes Concepción en la fecha 29, el domingo 29 de noviembre, y O’Higgins también jugará de visita, ante Everton. Revisa también la previa del partido.