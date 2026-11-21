Datos Clave El partido: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, por la fecha 28. Lo que se juega: La UC es tercera con 49 puntos, dos menos que la U, en la pelea por el Chile 2 de la Libertadores 2027. Las bajas: Eugenio Mena en la UC; Ulloa, Aquino, Hernández y Correa en Colo Colo.

Para Colo Colo, el clásico 190 es una fiesta de campeón. Para la Universidad Católica, es un partido que vale una clasificación. Los cruzados visitan este domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, al Monumental, con el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027 como meta y con el resultado de la U en Rancagua ya conocido.

Garnero: ganar y esperar

En la conferencia conjunta del viernes en Macul, Daniel Garnero fue directo sobre lo que pretende. “Mi obsesión es ganar el domingo, volver a ganar el otro domingo, esperar que tropiece el rival y lograr el Chile 2”, afirmó el técnico cruzado, según el minuto a minuto de Cooperativa.

El DT también bajó el tono a la idea de que la UC está obligada. “Por más que ganemos, tal vez no nos alcance. La palabra quizás no es ‘obligación’. Hay que ganar, y se le agrega que es un clásico contra el campeón”, explicó.

El técnico ya había descartado el pasillo al campeón y abierto la conversación por su futuro, como contamos en las noticias de la UC del viernes. Esta vez, el foco estuvo puesto solo en la cancha.

Las cuentas del Chile 2

La tabla de Cooperativa antes de la fecha 28 muestra a Colo Colo campeón con 61 puntos, a la U segunda con 51 y a la UC tercera con 49, tras 27 partidos. Con tres fechas por jugar, los cruzados dependen de lo que haga la U.

La U juega primero: visita este sábado a O’Higgins en El Teniente. Si los azules ganan, la UC llegará al Monumental cinco puntos abajo y con nueve en juego. Si no ganan, un triunfo cruzado en el Monumental le permitiría a la UC igualar o incluso superar a los azules.

El defensa Juan Ignacio Díaz, que acompañó a Garnero en la conferencia, lo resumió así: “Dependemos de la U ante O’Higgins, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Sin Mena y con el lateral en duda

La baja de Eugenio Mena, que sufrió una lesión muscular según informó Cooperativa el jueves, obliga a Garnero a rearmar la banda izquierda.

Según el mismo medio, una alternativa es retrasar a Cristián Cuevas al lateral y darle un lugar a Matías Palavecino en el mediocampo, junto a Jhojan Valencia y Fernando Zuqui. La otra es darle la oportunidad al juvenil Nicolás L’Huillier y mantener a Cuevas en la mitad de la cancha.

Colo Colo tampoco tiene el plantel completo. Diego Ulloa, Claudio Aquino, Leandro Hernández y Javier Correa están fuera por lesión, según Estudio Estadio, y en el arco persiste la duda entre Vozinha y Fernando De Paul.

El campeón no quiere regalar nada

Del otro lado, Fernando Ortiz dijo en la misma conferencia que su equipo trabajó toda la semana para contrarrestar la idea de juego cruzada. “Puertas adentro hay objetivos por cumplir, los jugadores lo tienen clarito”, afirmó el técnico albo.

Díaz, en tanto, anticipó un partido de roce: “Los clásicos son más de meter que de jugar. Vamos agarrando confianza y ojalá llevarnos los tres puntos, que los necesitamos”, aseguró el defensa cruzado.

Lo que viene para la UC

Después del clásico, a la UC le quedarán las fechas 29 y 30 para cerrar la pelea por la Libertadores. El horario, el canal y cómo llegan ambos equipos están en nuestra guía del clásico.