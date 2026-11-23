Datos Clave Directorio: Eduardo Álamos, nuevo presidente de Azul Azul, ratificó a Manuel Mayo y anunció que propondrá bajar el precio de las entradas. Chile 2: La U le saca cinco puntos a la UC con seis por jugar, tras la derrota cruzada ante Colo Colo. Lo que viene: Los azules visitan a Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Ester Roa.

El lunes de la U de Chile tiene dos frentes: la cancha, donde el clásico del domingo le dejó el Chile 2 a un triunfo, y la dirigencia, donde el nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, fijó sus primeras definiciones para el año del centenario. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Romántico Viajero.

Álamos ratifica a Mayo, con una condición

En una entrevista con El Deportivo de La Tercera, Álamos confirmó la continuidad del gerente deportivo Manuel Mayo. “Por ahora, Manuel está ratificado como funcionario del club y eso va a continuar por todo el periodo que nosotros estemos, salvo que se den situaciones diferentes en el corto plazo”, afirmó.

También definió el rol de Marcelo Díaz, que será asesor de la gerencia técnica. Según Álamos, el exvolante aportará su experiencia para guiar a los jugadores que lleguen y, a la vez, aprenderá cómo funciona el scouting del club.

Entradas más baratas y un refuerzo “a la altura de los 100 años”

El presidente anunció que una de sus primeras propuestas al directorio será bajar el precio de las entradas, para que vuelvan las familias y el estadio se llene. “Particularmente, los tiempos no están para cobrar lo que se cobraba”, sostuvo.

Sobre el plantel de 2027, cuando el club cumple 100 años, Álamos prometió un equipo competitivo sin poner en riesgo las finanzas. “El club está sano financieramente. No es que tengamos una caja extraordinaria como para pensar en un refuerzo bombástico, pero sí un refuerzo que esté a la altura de los 100 años”, aseguró.

Una auditoría a la era Clark

En la misma entrevista, el directivo apuntó a la administración de Michael Clark y explicó que el nuevo directorio creó una comisión de auditoría financiera con siete directores. Aclaró que no duda de ningún director saliente en particular, pero que, como según él el proceso anterior nació de forma irregular, quieren revisar todo.

El Chile 2, a un triunfo

En lo deportivo, la U fue una de las ganadoras del domingo sin jugar. El 3-0 de Colo Colo sobre la UC dejó a los azules con 54 puntos y a los cruzados con 49, cuando quedan seis en disputa. Un triunfo en las dos últimas fechas le asegura a la U el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, como explicamos en la crónica del clásico.

Del otro lado ya asumen el golpe. “Ya no depende de nosotros. Todavía nos queda una chance de salir tercero y poder ingresar a la Libertadores”, reconoció Fernando Zampedri tras la derrota en el Monumental.

La U llega a este cierre después de ganarle 1-0 a O’Higgins en Rancagua, con el gol número 50 de Eduardo Vargas en el club, como contamos en la nota sobre su marca.

La primera chance de cerrar el Chile 2 llega el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa, por la fecha 29.