Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El partido irá por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com.
Los piratas llegan con ventaja: ganaron 2-0 la ida en La Calera. El que avance enfrentará en semifinales a la U, que dejó en el camino a Deportes Antofagasta.
Horario, estadio y transmisión de Coquimbo vs La Calera
Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Unión La Calera: S. Sáez (10 goles).
Coquimbo Unido ganó 2-0 como visitante el 4 nov. 2026.
Dónde ver EN VIVO
El canal aún no está confirmado. Este recuadro se actualizará en cuanto se anuncie la transmisión.
Formaciones probablesProbable
DT Héctor Caputto Gómez
DT John Armijo
- J. SaldíasLesionado
- Rodrigo CáseresLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaTorneo de liga
Goleadores
- Nicolas Johansen9goles
- L. Riveros5goles
- Guido Vadalá5goles
- S. Sáez10goles
- Kevin Méndez4goles
- Matías Rodrigo Campos López4goles
Últimos resultados
- Everton21 nov. · Liga de Primera · localG 2-1
- Audax Italiano8 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Unión La Calera4 nov. · Copa Chile · visitaG 2-0
- Unión La Calera30 oct. · Liga de Primera · localG 1-0
- Ñublense25 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Palestino20 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Huachipato8 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Coquimbo Unido4 nov. · Copa Chile · localP 0-2
- Coquimbo Unido30 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Universidad Católica25 oct. · Liga de Primera · localG 3-1
Historial9 partidos oficiales
- 4 nov. 2026Unión La Calera0-2Coquimbo Unido
- 30 oct. 2026Coquimbo Unido1-0Unión La Calera
- 24 abr. 2026Unión La Calera1-2Coquimbo Unido
- 2 nov. 2025Coquimbo Unido2-0Unión La Calera
- 2 jul. 2025Unión La Calera1-4Coquimbo Unido
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 10:53
- Día: martes 24 de noviembre de 2026.
- Hora: 19:00 horas.
- Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.
- Instancia: vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.
- Resultado de la ida: Unión La Calera 0, Coquimbo Unido 2.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: HBO Max.
La fecha y la hora fueron fijadas por la ANFP tras la reprogramación de la serie, que había sido suspendida por el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso.
Así fue la ida en el Nicolás Chahuán
El primer partido se jugó el miércoles 4 de noviembre, en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán, y los dos equipos salieron con formaciones alternativas. Coquimbo abrió la cuenta a los 27 minutos con un gol de Elvis Hernández tras un tiro de esquina, y Alejandro Camargo anotó el 2-0 de cabeza a los 53, otra vez después de un córner de Sebastián Cabrera, según el relato de La Tercera.
¿Cómo llegan Coquimbo y La Calera?
Coquimbo vive un cierre de año de campeón. Ganó la Copa de la Liga ante O’Higgins, título que le dio un cupo en la Copa Libertadores 2027, como contamos en nuestra nota de la final. En la Liga de Primera es cuarto con 41 puntos, después de ganarle a Everton el sábado, y el próximo sábado recibe a Deportes Limache.
La Calera, en cambio, juega con la cabeza en la permanencia. El equipo de John Armijo le ganó a Palestino en la fecha 28, pero sigue en zona de descenso con 27 puntos, según la tabla de Canal 9, y el domingo 29 recibe a Universidad de Concepción en un duelo directo por no bajar. En la Copa Chile, los cementeros eliminaron a Universidad Católica en octavos por penales.
Qué se juega en Coquimbo
Para avanzar, La Calera necesita ganar por dos goles y llevar la serie a los penales, o por tres para clasificar directamente. A Coquimbo le basta incluso perder por un gol.
El ganador se medirá en semifinales con la U, que avanzó ante Antofagasta con Octavio Rivero como figura. En la otra semifinal se enfrentan Colo Colo y O’Higgins.