Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El partido irá por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com.

Los piratas llegan con ventaja: ganaron 2-0 la ida en La Calera. El que avance enfrentará en semifinales a la U, que dejó en el camino a Deportes Antofagasta.

Horario, estadio y transmisión de Coquimbo vs La Calera

Copa Chile 2026 · Cuartos de final Coquimbo Unido Martes 24 de noviembre Mar 24/11 19:00 hora de Chile Unión La Calera Estadio Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso Ciudad Coquimbo · 18.750 pl. Árbitro Por confirmar Clima 19 °C Cómo ver en vivo → En racha Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Sus goleadores Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Unión La Calera: S. Sáez (10 goles). Último duelo Coquimbo Unido ganó 2-0 como visitante el 4 nov. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Dónde ver EN VIVO El canal aún no está confirmado. Este recuadro se actualizará en cuanto se anuncie la transmisión. Formaciones probables Probable Coquimbo Unido Unión La Calera Coquimbo Unido 4-2-3-1 DT Héctor Caputto Gómez 13 Sánchez 17 Salinas 4 Hernández 26 Soza 16 Cornejo 7 Galani 23 Zepeda 15 Zavala 10 Vadalá5 goles 5 goles 30 Chandía 27 L. Riveros5 goles Unión La Calera 4-4-2 DT John Armijo 1 Avellaneda 4 C. Gutiérrez 27 D. Gutiérrez 15 Salomoni 25 C. Díaz 10 Méndez4 goles 5 C. Moya 23 Pérez 17 M. Hiriart 32 Ferreyra 11 S. Sáez10 goles 10 goles Bajas J. Saldías Lesionado

Rodrigo Cáseres Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Torneo de liga Coquimbo Unido Balance en 27 partidos 12G · 5E · 10P 41 Goles marcados 1,52 por partido 36 Goles recibidos 1,33 por partido 6 Vallas invictas 22 % de los partidos 48,4 % Posesión media 13,4 Remates por partido 4,6 al arco 5,8 Córners por partido Local 7G · 3E · 3P Visita 5G · 2E · 7P Unión La Calera Balance en 28 partidos 7G · 6E · 15P 25 Goles marcados 0,89 por partido 43 Goles recibidos 1,54 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 50,3 % Posesión media 11,2 Remates por partido 3,5 al arco 5,6 Córners por partido Local 5G · 3E · 6P Visita 2G · 3E · 9P Goleadores Coquimbo Unido Nicolas Johansen 9 goles

L. Riveros 5 goles

Guido Vadalá 5 goles Unión La Calera S. Sáez 10 goles

Kevin Méndez 4 goles

Matías Rodrigo Campos López 4 goles Últimos resultados Coquimbo Unido Everton 21 nov. · Liga de Primera · local G 2-1

Audax Italiano 8 nov. · Liga de Primera · visita G 1-0

Unión La Calera 4 nov. · Copa Chile · visita G 2-0

Unión La Calera 30 oct. · Liga de Primera · local G 1-0

Ñublense 25 oct. · Liga de Primera · visita P 1-2 Unión La Calera Palestino 20 nov. · Liga de Primera · visita G 1-0

Huachipato 8 nov. · Liga de Primera · local G 1-0

Coquimbo Unido 4 nov. · Copa Chile · local P 0-2

Coquimbo Unido 30 oct. · Liga de Primera · visita P 0-1

Universidad Católica 25 oct. · Liga de Primera · local G 3-1 Historial 9 partidos oficiales 8 victorias 1 empates victorias 0 Unión La Calera 0-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 1-0 Unión La Calera

Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera

Unión La Calera 1-4 Coquimbo Unido Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 10:53

Día: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Instancia: vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Resultado de la ida: Unión La Calera 0, Coquimbo Unido 2.

Unión La Calera 0, Coquimbo Unido 2. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

La fecha y la hora fueron fijadas por la ANFP tras la reprogramación de la serie, que había sido suspendida por el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso.

Así fue la ida en el Nicolás Chahuán

El primer partido se jugó el miércoles 4 de noviembre, en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán, y los dos equipos salieron con formaciones alternativas. Coquimbo abrió la cuenta a los 27 minutos con un gol de Elvis Hernández tras un tiro de esquina, y Alejandro Camargo anotó el 2-0 de cabeza a los 53, otra vez después de un córner de Sebastián Cabrera, según el relato de La Tercera.

¿Cómo llegan Coquimbo y La Calera?

Coquimbo vive un cierre de año de campeón. Ganó la Copa de la Liga ante O’Higgins, título que le dio un cupo en la Copa Libertadores 2027, como contamos en nuestra nota de la final. En la Liga de Primera es cuarto con 41 puntos, después de ganarle a Everton el sábado, y el próximo sábado recibe a Deportes Limache.

La Calera, en cambio, juega con la cabeza en la permanencia. El equipo de John Armijo le ganó a Palestino en la fecha 28, pero sigue en zona de descenso con 27 puntos, según la tabla de Canal 9, y el domingo 29 recibe a Universidad de Concepción en un duelo directo por no bajar. En la Copa Chile, los cementeros eliminaron a Universidad Católica en octavos por penales.

Qué se juega en Coquimbo

Para avanzar, La Calera necesita ganar por dos goles y llevar la serie a los penales, o por tres para clasificar directamente. A Coquimbo le basta incluso perder por un gol.

El ganador se medirá en semifinales con la U, que avanzó ante Antofagasta con Octavio Rivero como figura. En la otra semifinal se enfrentan Colo Colo y O’Higgins.