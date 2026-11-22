Datos Clave El resultado: Ñublense le ganó 3-2 a la Universidad de Concepción en el Ester Roa, con doblete de Franco Rami. La tabla: La UdeC es última con 26 puntos, a cuatro de Cobresal y Audax Italiano, con seis por disputar. Lo que viene: El Campanil visita a Unión La Calera en la fecha 29 y cierra en casa ante Universidad Católica.

La Universidad de Concepción perdió 3-2 ante Ñublense este sábado en el Estadio Ester Roa, por la fecha 28 de la Liga de Primera, y quedó como colista exclusivo con 26 puntos. Con dos fechas por jugar, el Campanil está a cuatro puntos de la zona de salvación.

Un penal fallado que cambió la noche en Collao

El partido empezó cuesta arriba para los penquistas: Matías Plaza abrió la cuenta de penal para Ñublense en los primeros minutos. La reacción fue inmediata, porque Cristopher Mesías empató de tiro libre a los 13, pero apenas dos minutos después Franco Rami puso el 2-1 de cabeza para la visita.

La jugada clave llegó en el segundo tiempo. A los 65 minutos la UdeC tuvo un penal para igualar, pero Jeisson Fuentealba lo desperdició con un remate que se fue muy por encima del arco, según el relato de Diario Concepción. Cuatro minutos más tarde, Rami anotó su segundo gol en una contra y dejó el partido 3-1.

Antonio Díaz descontó con un golazo en los descuentos, cuando ya no quedaba tiempo para más. “Estamos tristes, enojados y más. Tenemos un gran equipo y no se nos dio”, afirmó el delantero tras el partido, en declaraciones recogidas por Diario Concepción. “Mientras haya opción vamos a luchar. Se nos pone todo muy cuesta arriba”, agregó.

La UdeC llegaba con aire tras ganarle a O’Higgins

El equipo de Cristián Muñoz venía de un triunfo agónico por 3-2 sobre O’Higgins, también en Collao, que le había devuelto algo de esperanza. Hasta ese partido, la UdeC había ganado solo un encuentro en toda la segunda rueda, según Diario Concepción.

Los triunfos de Cobresal y La Calera del viernes lo habían dejado último antes de recibir a Ñublense, y necesitaba ganar para dejar el fondo, como repasamos en el calendario del descenso.

Las cuentas: 26 puntos, la peor diferencia de gol y dos partidos

Así quedó la parte baja de la tabla tras el partido, según Cooperativa:

12° O’Higgins: 31 puntos, diferencia de gol -11.

13° Cobresal: 30 puntos, -9.

14° Audax Italiano: 30 puntos, -10.

15° Unión La Calera: 27 puntos, -18.

16° Universidad de Concepción: 26 puntos, -29.

Los dos últimos pierden la categoría. La UdeC visitará a La Calera en la fecha 29, el fin de semana del 29 de noviembre, y cerrará el torneo en casa ante Universidad Católica el 6 de diciembre, según el fixture de Emol. Su techo es de 32 puntos.

Nuestra lectura: en La Calera no hay red

Los números dejan una conclusión que la tabla por sí sola no muestra. Si la UdeC pierde en La Calera, el descenso queda consumado: los cementeros llegarían a 30 puntos y el Campanil no podría pasar de 29, por debajo de Cobresal, Audax y La Calera.

Un empate tampoco le alcanza por sí solo: lo dejaría con un techo de 30 puntos, a merced de que Cobresal o Audax no sumen más y llegando a cualquier igualdad con la peor diferencia de gol del campeonato. Y aun ganando sus dos partidos, necesitaría que Cobresal o Audax sumen a lo más un punto en las dos fechas, o que O’Higgins no sume ninguno.

Ñublense, en cambio, llegó a 38 puntos y queda a dos de Everton, que marca el corte de la Copa Sudamericana. En la fecha 29 recibe a Cobresal, rival directo de la UdeC.

La próxima parada del Campanil es La Calera, el fin de semana del 29 de noviembre, en un partido que puede dejar resuelto el primer descenso.