Datos Clave El resultado: Coquimbo Unido 2, Everton 1, por la fecha 28 de la Liga de Primera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El final: A los 89 minutos el VAR anuló un gol de Josué Ovalle para Everton, y a los 90+7 Lucas Pratto convirtió de penal el triunfo pirata. La tabla: Coquimbo llega a 41 puntos y sube al cuarto lugar; Everton se queda en 40, a la espera de lo que haga Deportes Limache.

Coquimbo Unido le ganó 2-1 a Everton este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 28 de la Liga de Primera, en un cierre de locura: el VAR le anuló a la visita el gol del triunfo a los 89 minutos y, ya en el descuento, Lucas Pratto convirtió el penal que le dio los tres puntos al campeón de la Copa de la Liga. Con el resultado, los piratas suben al cuarto lugar.

El duelo enfrentaba a dos equipos de la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana: Everton llegaba quinto con 40 puntos y Coquimbo, ya con su pasaje a la Copa Libertadores tras ganar la primera Copa de la Liga, sexto con 38, según la tabla de Cooperativa.

Dos goles en dos minutos

La visita golpeó primero. A los 8 minutos, tras un tiro de esquina, Julián Alfaro mandó el centro y Nicolás Montiel cabeceó desde muy cerca al ángulo superior derecho, según el registro del partido de ESPN. La respuesta pirata fue inmediata: dos minutos después, Luis Riveros recibió un pase de Cristián Zavala y definió con derecha desde el centro del área para el 1-1.

Un gol anulado y un penal en el descuento

El empate se sostuvo hasta un final de película. A los 81 minutos, Everton movió el banco con los ingresos de Gustavo Charrupí por Óscar Opazo y de Josué Ovalle por Alfaro. A los 89, Ovalle mandó la pelota a la red, pero el gol fue anulado tras la revisión del VAR, según el relato de ESPN, que no detalla el motivo.

Con seis minutos de descuento anunciados, la jugada se dio vuelta. A los 90+6, el árbitro sancionó una mano de Joaquín Moya en el área de Everton, e Ignacio González vio la amarilla en el reclamo. Pratto, que había entrado a los 74 minutos por Riveros, cambió el penal por gol con un remate de derecha abajo al palo derecho a los 90+7. Fue la última jugada importante del partido.

Las estadísticas de ESPN muestran un partido que el local manejó en posesión, con cerca de un 59%, y en el que Everton remató algo más: 15 tiros y cinco al arco, contra 14 y cuatro de Coquimbo. Everton perdió a Nicolás Baeza, que salió lesionado a los 53 minutos.

Cómo queda la pelea por la Sudamericana

Con 41 puntos, Coquimbo supera a Deportes Limache, que tenía 40 y juega el domingo ante Deportes La Serena, y a Everton, que se queda en 40. Palestino y Deportes Concepción siguen con 38. Del cuarto al sexto lugar se clasifica a la Copa Sudamericana, según la tabla de Cooperativa.

Como contamos en la previa del partido, los dos llegaban separados por dos puntos y con tres fechas por delante. Ahora Coquimbo queda uno arriba de los viñamarinos.

Qué significa para cada uno

Nuestra lectura: para Everton, el golpe es doble, porque estuvo a un minuto de irse con el triunfo y terminó sin puntos, con Deportes Limache todavía por jugar. Para Coquimbo, que ya tiene asegurada la Libertadores, el triunfo sobre la hora muestra a un equipo de Hernán Caputto que siguió compitiendo después del título y lo deja en la mejor posición de la pelea por el cuarto lugar.

El calendario aprieta a los dos. Coquimbo recibe a Deportes Limache el sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas, en otro duelo directo, y Everton recibe a O’Higgins el domingo 29 a las 20:30 horas, antes de cerrar ante Palestino el 6 de diciembre.