Datos Clave El resultado: Colo Colo goleó 3-0 a Universidad Católica en el Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera, con unas 40 mil personas en las tribunas. La figura: Maximiliano Romero marcó los tres goles, el primer triplete de su carrera, y pasó a ser el máximo goleador del Cacique en la temporada. La tabla: La UC se quedó a cinco puntos de la U en la pelea por el Chile 2, con dos fechas por jugar.

Colo Colo celebró su estrella 35 con una goleada en el clásico. El cuadro albo le ganó 3-0 a Universidad Católica el domingo en el Monumental, con tres goles de Maximiliano Romero, y dejó a los cruzados muy lejos de la U en la pelea por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El delantero argentino, que llegó a préstamo desde Argentinos Juniors, firmó el primer triplete de su carrera en el clásico 190, según La Tercera, y ante unas 40 mil personas.

Sin Vidal ni Correa, el campeón no lo extrañó

El clásico llegaba con dos bajas pesadas para Fernando Ortiz. Arturo Vidal quedó fuera por una sobrecarga en el tobillo derecho y vio el partido desde un palco, y Javier Correa, operado de los meniscos, ya no juega más este año, como contamos en la previa del clásico.

Ortiz respondió con cuatro titulares Sub 21, tres de ellos formados en el club: Cristián Díaz, Gedeón Díaz y Francisco Marchant. Del otro lado, la UC llegaba obligada a ganar para seguir en carrera por el Chile 2.

Los tres goles de Romero

El primero llegó a los 14 minutos. Álvaro Madrid lanzó un pase largo, Romero quedó solo a espaldas de Agustín Farías y definió con un remate fuerte. La jugada fue cobrada en un comienzo como fuera de juego, pero tras una larga revisión del VAR el gol fue validado.

El segundo llegó apenas comenzado el segundo tiempo, tras una jugada individual de Madrid, y el tercero cayó a los 89 minutos, otra vez con un remate potente del argentino. Con ese gol, Romero superó a Correa como máximo goleador de Colo Colo en la temporada, según Cooperativa.

“Me quiero quedar”: el mensaje de Romero

Tras el partido, el delantero le dedicó el logro al grupo. “En lo personal, hice mis primeros tres goles, muy contento, pero eso se lo debo al equipo”, afirmó en la transmisión de TNT Sports, según La Tercera.

También tuvo palabras para Correa, que según dijo tuvo mala suerte: “Él lo dio todo para que saliéramos campeones”, reconoció. Y sobre su futuro fue claro: dijo que todos saben que “me quiero quedar, que quiero seguir acá”, aunque admitió que la decisión no pasa por él. Su préstamo termina a fin de año.

Ortiz, en tanto, destacó al plantel completo. “Jugadores de jerarquía o jugadores que están recién comenzando, se nota que hay un equipo”, aseguró el técnico.

Qué significa para la U y la UC

Con la derrota, la UC se quedó con 49 puntos, cinco menos que la U, y solo le quedan dos partidos. Su techo es de 55 puntos, así que a los azules les basta un triunfo en las dos últimas fechas para asegurar el Chile 2. Las cuentas previas al clásico están en nuestra nota sobre los 50 goles de Vargas.

Nuestra lectura: el clásico dejó a Colo Colo con una pregunta resuelta y otra abierta. Sin su goleador lesionado, encontró en Romero un reemplazo que respondió en el partido más visto del cierre; justo cuando el delantero pide quedarse y su préstamo está por vencer, el campeón tiene ahora un argumento deportivo concreto para decidir.

Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 28 de noviembre ante Deportes La Serena en el Monumental, por la fecha 29.