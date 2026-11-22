Colo Colo recibe a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera, en su primer partido oficial como campeón. Lo hará sin su capitán, Arturo Vidal, que quedó fuera por una lesión, mientras la UC llega obligada a ganar después del triunfo de la U en Rancagua.

Vidal, la baja de última hora en Macul

El club publicó el sábado la lista de citados y en el parte médico explicó la ausencia del volante: tiene una sobrecarga en el tobillo derecho y está en tratamiento kinésico. Según Cooperativa, Vidal quedó resentido del tobillo el 8 de noviembre, en el triunfo ante Ñublense en Chillán que le dio el título al Cacique.

La noticia sorprendió porque el viernes Vidal había estado en la conferencia de prensa conjunta en el Monumental. Ahí habló del valor que le da a estos partidos: “Todos los clásicos son importantes y especiales. Ya tengo 39 años, cada partido y clásico van a quedar en mi memoria”, afirmó.

No es la única ausencia. Tampoco estarán Javier Correa, operado de la rodilla derecha, el lateral Diego Ulloa, con una fractura costal, y Claudio Aquino, que se recupera de una apendicectomía, según el detalle de La Tercera. La novedad positiva es la vuelta de Leandro Hernández a la lista de citados.

Ortiz renovó y Tomás Alarcón asoma en el lugar del capitán

El clásico será el primer partido de Fernando Ortiz tras su renovación. El sábado, Colo Colo anunció en sus canales oficiales que el técnico seguirá en 2027: “Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo-Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante!”, publicó el club.

En casi un año y medio en Macul, Ortiz suma 52 partidos, con 33 triunfos, ocho empates y 11 derrotas, un rendimiento de 69% que sube a 73% si solo se considera esta temporada, según La Tercera. El viernes dejó claro cómo ve el partido: “En un clásico la táctica se deja a un costado, se tiene que ganar de una manera u otra”, afirmó.

La formación probable que publicó Cooperativa tiene a Tomás Alarcón en el lugar de Vidal en el mediocampo: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz.

La UC llega sin margen tras el triunfo de la U

El sábado, la U de Chile le ganó 1-0 a O’Higgins con un gol de Eduardo Vargas y llegó a 54 puntos, cinco más que la UC, que suma 49 con un partido menos, según la tabla de Cooperativa. El detalle de ese partido está en nuestra nota del triunfo azul en Rancagua.

Con tres partidos por jugar, los cruzados pueden llegar como máximo a 58 puntos; la U, con dos, a 60. Daniel Garnero lo asumió en la conferencia del viernes: “Por más que ganemos, tal vez no nos alcance. La palabra quizás no es ‘obligación’. Hay que ganar, y se le agrega que es un clásico contra el campeón”, afirmó el técnico, cuyas otras definiciones repasamos en la previa de la UC.

La UC viene de dos triunfos seguidos como local, 1-0 ante la U y 3-0 ante Deportes Limache, y Cooperativa proyecta este equipo: Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel.

El antecedente: el doblete de Correa en el Claro Arena

En la primera rueda, Colo Colo ganó 2-1 en el Claro Arena con dos goles de Correa, en un partido en el que Vidal marcó un autogol. Esta vez no estará ninguno de los dos, aunque el Cacique llega con cuatro triunfos seguidos, según Cooperativa.

Ficha del partido

Fecha y hora: domingo 22 de noviembre, 18:00 horas.

domingo 22 de noviembre, 18:00 horas. Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. Árbitro: José Cabero.

José Cabero. Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max.

El clásico abre además la cuenta regresiva del torneo: después de Macul, a la UC le quedan Huachipato y la UdeC para intentar alcanzar a la U.