Datos Clave Chile 2: La U, con 54 puntos, se asegura el segundo lugar si gana en Concepción o si la UC no le gana a Huachipato. Descenso: La Universidad de Concepción pierde la categoría si cae ante Unión La Calera el domingo a las 20:30 horas. Sudamericana: Entre Deportes Limache, quinto con 40 puntos, y Huachipato, undécimo con 37, hay solo tres puntos de diferencia.

La penúltima fecha de la Liga de Primera llega con casi todo en juego. Salvo el título, que Colo Colo ya celebró, la fecha 29 puede dejar resuelto el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027 y uno de los dos descensos. Por eso la ANFP programó siete de los ocho partidos el domingo 29 de noviembre, en dos turnos con duelos en simultáneo.

Los números son de la tabla tras la fecha 28, con todos los equipos con 28 partidos jugados y seis puntos por disputar. Todos los horarios están en hora de Chile.

Sábado 28: el campeón abre la fecha

Colo Colo vs Deportes La Serena: 20:30 horas, Estadio Monumental.

El cuadro albo lidera con 64 puntos y no se juega nada en la tabla, pero el partido sí pesa para su rival. La Serena es séptima con 40 puntos y está metida en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana, que se reparten entre el cuarto, el quinto y el sexto lugar de la tabla, según las bases.

Domingo 29, 18:00 horas: el turno del Chile 2

Universidad Católica vs Huachipato: Claro Arena.

Claro Arena. Deportes Concepción vs Universidad de Chile: Estadio Ester Roa.

Estadio Ester Roa. Coquimbo Unido vs Deportes Limache: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La U es segunda con 54 puntos y la UC, tercera con 49. La cuenta es simple: si los azules ganan en Concepción llegan a 57, una cifra que los cruzados ya no pueden alcanzar porque su techo es de 55. Y si la UC no le gana a Huachipato, la U también se queda con el cupo aunque pierda, porque la UC llegaría como máximo a 53 puntos.

La U llega sin Eduardo Vargas, que fue operado por una fractura en la mano, como contamos en la nota sobre su operación. Enfrente tendrá a un Deportes Concepción que es octavo con 39 puntos y también pelea un lugar en la Sudamericana.

En el mismo horario, Coquimbo, cuarto con 41 puntos, recibe a Limache, quinto con 40. Los piratas ya tienen asegurado su cupo en la Libertadores como campeones de la Copa de la Liga, y las bases impiden que un club clasifique a las dos copas internacionales al mismo tiempo. Huachipato, undécimo con 37, también necesita ganar para seguir en carrera.

Domingo 29, 20:30 horas: el turno del descenso

Unión La Calera vs Universidad de Concepción: Estadio Nicolás Chahuán.

Estadio Nicolás Chahuán. Everton vs O’Higgins: Estadio Sausalito.

Estadio Sausalito. Audax Italiano vs Palestino: Estadio Bicentenario de La Florida.

Estadio Bicentenario de La Florida. Ñublense vs Cobresal: Estadio Nelson Oyarzún.

Los clubes que terminen en los lugares 15 y 16 pierden la categoría. Hoy esos puestos son de Unión La Calera, con 27 puntos, y la Universidad de Concepción, con 26, que se miden en un duelo directo en La Calera.

Para el Campanil, perder es descender: quedaría con un máximo de 29 puntos, por debajo de los 30 que ya tienen Cobresal y Audax Italiano. La Calera, en tanto, puede llegar como máximo a 33 y aun ganando sus dos partidos necesita que otro rival ceda puntos. Antes, el martes, los cementeros juegan la vuelta de los cuartos de la Copa Chile en Coquimbo.

Más arriba, O’Higgins, con 31 puntos, se salva con un triunfo en sus dos partidos, mientras Cobresal y Audax, con 30, necesitan cuatro puntos para asegurarse sin mirar a nadie. La cifra mágica es 34. En esos mismos partidos también se juega la Sudamericana: Everton es sexto con 40 puntos, y Palestino y Ñublense suman 38.

La última fecha, el fin de semana siguiente

Si nada se resuelve el domingo, la fecha 30 trae cruces que pueden cambiarlo todo: la Universidad de Concepción enfrenta a la UC, Unión La Calera cierra como visitante ante la U, Cobresal se mide con Colo Colo, Audax juega ante La Serena y O’Higgins ante Coquimbo.

Nuestra lectura: la UC ya juega por el partido único

Esta es nuestra lectura, a partir de la tabla. Coquimbo, el cuarto, puede llegar como máximo a 47 puntos y la UC ya tiene 49, así que los cruzados no bajarán del tercer lugar. Si no alcanzan a la U, su camino a la Libertadores pasa por el partido único entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile, que es el Chile 4 según las bases. Por eso el domingo, más que una tabla, la UC mira el calendario: necesita ganar y que la U no lo haga para estirar la pelea hasta la última fecha.