Datos Clave Mundial Sub 17: Chile juega ante República Dominicana a las 11:30 horas, por DSports y DGO, con la opción de quedar a un paso de octavos. Champions League: El Betis de Manuel Pellegrini visita a Slovan Bratislava a las 17:00 horas, por ESPN 4 y Disney+ Premium. Copa Chile: Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera a las 19:00 horas con un 2-0 a favor; el ganador enfrenta a la U en semifinales.

El martes 24 de noviembre tiene tres citas que mira el hincha chileno. La Selección Chilena Sub 17 abre la jornada a las 11:30 horas ante República Dominicana en el Mundial de Catar, Manuel Pellegrini lleva al Betis a Eslovaquia por la Champions League a las 17:00 horas y, a las 19:00, Coquimbo Unido y Unión La Calera cierran los cuartos de final de la Copa Chile.

Además, la quinta fecha de la fase de liga de la Champions trae duelos de peso en el mismo horario de la tarde. Todos los horarios están en hora de Chile.

11:30 horas: República Dominicana vs Chile, Mundial Sub 17

Hora: 11:30 horas (14:30 GMT).

11:30 horas (14:30 GMT). Estadio: Cancha 3 del complejo Aspire Zone, Rayán (Catar).

Cancha 3 del complejo Aspire Zone, Rayán (Catar). Transmisión en Chile: DSports en TV cable y DGO en streaming.

La Roja de Ariel Leporati llega como líder del Grupo J con tres puntos, después de remontar ante Argelia en el debut. República Dominicana y Montenegro empataron 1-1 en la primera fecha, así que el equipo chileno tiene la oportunidad de despegarse.

Si Chile gana y Montenegro empata con Argelia, partido que comienza una hora después, la Sub 17 se asegura el primer lugar y el pase a octavos de final. Incluso un punto la dejaría bien parada para la última fecha ante Montenegro, porque los mejores terceros también siguen en carrera. Leporati asumió la responsabilidad del duelo y aseguró que “es clave no dar ventajas”.

El detalle de la transmisión está en nuestra guía de horario y canal de Chile vs República Dominicana.

17:00 horas: Slovan Bratislava vs Real Betis, Champions League

Hora: 17:00 horas (Chile).

17:00 horas (Chile). Estadio: Tehelné pole, Bratislava (Eslovaquia).

Tehelné pole, Bratislava (Eslovaquia). Transmisión en Chile: ESPN 4 y Disney+ Premium.

El Betis de Pellegrini viaja con la misión de dejar encaminada su clasificación en la quinta fecha de la fase de liga. Enfrente tendrá a un rival que perdió sus 12 partidos anteriores en la Champions League, mientras el equipo andaluz suma ocho goles en esta edición del torneo.

El técnico chileno llega después del derbi sevillano, como contamos en la previa del Betis ante Slovan Bratislava.

17:00 horas: los otros duelos fuertes de la Champions

Arsenal vs Borussia Dortmund: Emirates Stadium, Londres. ESPN 3 y Disney+ Premium.

Emirates Stadium, Londres. ESPN 3 y Disney+ Premium. Real Madrid vs PSV Eindhoven: Santiago Bernabéu, Madrid. ESPN 5 y Disney+ Premium.

El Arsenal de Mikel Arteta llega con 16 partidos seguidos sin perder en la fase de grupos o fase de liga del torneo. Real Madrid y PSV, en tanto, vuelven a cruzarse después de 37 años: en sus ocho duelos previos, el club español ganó tres, el neerlandés uno y hubo cuatro empates.

19:00 horas: Coquimbo Unido vs Unión La Calera, Copa Chile

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max.

TNT Sports Premium y HBO Max. Árbitro: Fernando Véjar.

Es la última llave de los cuartos de final, que quedó rezagada porque la ida se aplazó por mal tiempo. Los piratas ganaron 2-0 en el estadio Nicolás Chahuán y llegan con cinco triunfos seguidos en todos los torneos, incluida la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins (3-0), que les dio un cupo en la Copa Libertadores.

Unión La Calera, en cambio, tiene la cabeza puesta en salvar la categoría: el fin de semana enfrenta a la Universidad de Concepción, colista y rival directo. El que avance jugará las semifinales ante Universidad de Chile. Horario y canal, en nuestra guía de Coquimbo vs La Calera.

Lo que viene: miércoles de Champions y fin de semana decisivo

El miércoles 25 sigue la Champions, con PSG ante la Roma a las 17:00 horas por ESPN y Disney+ Premium. El sábado 28, Colo Colo recibe a La Serena a las 20:30 horas en el Monumental y el domingo 29 se juega en simultáneo la pelea por el Chile 2, con la UC ante Huachipato y la U en su visita a Deportes Concepción, ambos a las 18:00 horas.