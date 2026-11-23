El Real Betis de Manuel Pellegrini visita a Slovan Bratislava este martes 24 de noviembre a las 17:00 horas de Chile en el estadio Tehelné pole, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. En Chile se puede ver por ESPN 4 y en streaming por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.
El equipo del técnico chileno llega con nueve puntos y ante el único equipo del torneo que todavía no suma.
Horario, estadio y transmisión de Slovan vs Betis
Slovan Bratislava es 36.º con 0 pts y Real Betis, 11.º con 9 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Gnégnéri Yaya Touré
- Adam GrigerSuspendido
- Jurij MedvedevSuspendido
- Mykola KukharevychSuspendido
- Manasse KiangaSuspendido
DT Manuel Pellegrini Ripamonti
- Dani CeballosLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaChampions League 2026/2027
Goleadores
- Suleiman Camara1goles
- Isco2goles
- Marc Bartra2goles
- Abde Ezzalzouli1goles
Últimos resultados
- LASK3 nov. · Champions League · visitaP 0-4
- Roma20 oct. · Champions League · visitaP 0-4
- VfB Stuttgart14 oct. · Champions League · localP 0-3
- Paris Saint Germain9 sep. · Champions League · visitaP 1-6
- Celje26 ago. · Champions League · visitaG 2-1
- Borussia Dortmund4 nov. · Champions League · visitaP 1-2
- Feyenoord21 oct. · Champions League · localG 1-0
- Porto14 oct. · Champions League · localG 3-2
- LOSC Lille8 sep. · Champions League · visitaG 3-2
Tabla de posicionesFase liga 2026/2027
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Paris Saint Germain
|4
|+15
|12
|GGGG
|2
|Real Madrid
|4
|+6
|12
|GGGG
|3
|Arsenal
|4
|+5
|10
|GGEG
|4
|Como
|4
|+13
|9
|GPGG
|5
|FC Barcelona
|4
|+8
|9
|GGPG
|6
|Aston Villa
|4
|+6
|9
|GGGP
|11
|Real Betis
|4
|+2
|9
|GGGP
|36
|Slovan Bratislava
|4
|-16
|0
|PPPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 11:15
- Día: martes 24 de noviembre de 2026.
- Hora: 17:00 horas de Chile (20:00 en el Reino Unido).
- Estadio: Tehelné pole, Bratislava, Eslovaquia.
- Instancia: quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.
- TV en Chile: ESPN 4.
- Streaming en Chile: Disney+ Premium.
¿Cómo llegan Slovan Bratislava y Betis?
El Betis arrancó su primera Champions con Pellegrini con tres triunfos seguidos: 3-2 en la visita a Lille, 3-2 ante Porto y 1-0 ante Feyenoord, ambos en Sevilla. En la cuarta fecha cayó 2-1 ante Borussia Dortmund en Alemania. Con esos resultados es undécimo con nueve puntos, según la previa de Sports Mole.
Slovan, en cambio, es último sin puntos. Perdió sus cuatro partidos y en todos recibió al menos tres goles: 6-1 ante PSG, 0-3 ante Stuttgart en casa, 4-0 ante Roma y 4-0 ante LASK.
Las bajas de Pellegrini
El Ingeniero no podrá contar con Dani Ceballos, que sigue fuera por un problema en los isquiotibiales y no volvería antes de diciembre, ni con José Antonio Morante, también lesionado. Antony recibió un golpe en el derbi del sábado, pero viajó con el plantel.
Ese derbi dejó un sabor amargo: el Sevilla de Gabriel Suazo le empató al Betis en el minuto 91, como contamos en nuestra nota del clásico sevillano.
Qué se juega el Betis
En la fase de liga, los ocho primeros avanzan directo a los octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigésimo cuarto juegan un repechaje. Con nueve puntos y cuatro partidos por delante, el Betis pelea por meterse entre los ocho primeros.
El partido llega en una semana en que el nombre de Pellegrini sigue sonando en Chile como opción para La Roja, un tema que repasamos en esta nota sobre su futuro.