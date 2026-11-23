El Real Betis de Manuel Pellegrini visita a Slovan Bratislava este martes 24 de noviembre a las 17:00 horas de Chile en el estadio Tehelné pole, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. En Chile se puede ver por ESPN 4 y en streaming por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.

El equipo del técnico chileno llega con nueve puntos y ante el único equipo del torneo que todavía no suma.

Horario, estadio y transmisión de Slovan vs Betis

Champions League 2026/2027 · Fase liga Slovan Bratislava 36.º · 0 pts Martes 24 de noviembre Mar 24/11 17:00 hora de Chile Real Betis 11.º · 9 pts Estadio Štadión Tehelné pole Ciudad Bratislava · 22.500 pl. Árbitro J. Brisard Clima -1 °C Cómo ver en vivo: ESPN 4 · Disney+ Premium Chile · Disney+ Premium → En la tabla Slovan Bratislava es 36.º con 0 pts y Real Betis, 11.º con 9 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO ESPN 4 Televisión · Chile EN VIVO Disney+ Premium Chile Televisión · Chile EN VIVO Disney+ Premium Televisión · Chile Formaciones probables Probable Slovan Bratislava Real Betis Slovan Bratislava 4-3-3 DT Gnégnéri Yaya Touré 1 Popović 28 Blackman 15 Marković 6 Wimmer 2 Kozlovský 3 Pokorny 70 Martinez 20 Mustafić 29 Maroš 99 Šporar 21 Camara1 goles 1 goles Bajas Adam Griger Suspendido

Jurij Medvedev Suspendido

Mykola Kukharevych Suspendido

Manasse Kianga Suspendido Real Betis 4-3-3 DT Manuel Pellegrini Ripamonti 1 Vallés 16 Gómez 4 Bernardo 3 Llorente 12 Ortiz 8 Fornals 18 Deossa 6 Bernal 10 Ezzalzouli1 goles 1 goles 19 Parrott 17 Riquelme Bajas Dani Ceballos Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Champions League 2026/2027 Slovan Bratislava Balance en 10 partidos 4G · 2E · 4P 11 Goles marcados 1,10 por partido 21 Goles recibidos 2,10 por partido 2 Vallas invictas 20 % de los partidos 40,3 % Posesión media 10,4 Remates por partido 3,7 al arco 2,6 Córners por partido Local 1G · 2E · 1P Visita 3G · 0E · 3P Real Betis Balance en 4 partidos 3G · 0E · 1P 8 Goles marcados 2,00 por partido 6 Goles recibidos 1,50 por partido 1 Vallas invictas 25 % de los partidos 51,3 % Posesión media 17,8 Remates por partido 6,5 al arco 4,8 Córners por partido Local 2G · 0E · 0P Visita 1G · 0E · 1P Goleadores Slovan Bratislava Suleiman Camara 1 goles Real Betis Isco 2 goles

Marc Bartra 2 goles

Abde Ezzalzouli 1 goles Últimos resultados Slovan Bratislava LASK 3 nov. · Champions League · visita P 0-4

Roma 20 oct. · Champions League · visita P 0-4

VfB Stuttgart 14 oct. · Champions League · local P 0-3

Paris Saint Germain 9 sep. · Champions League · visita P 1-6

Celje 26 ago. · Champions League · visita G 2-1 Real Betis Borussia Dortmund 4 nov. · Champions League · visita P 1-2

Feyenoord 21 oct. · Champions League · local G 1-0

Porto 14 oct. · Champions League · local G 3-2

LOSC Lille 8 sep. · Champions League · visita G 3-2 Tabla de posiciones Fase liga 2026/2027 # Club PJ DG Pts Forma 1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 4 +15 12 GGGG 2 Real Madrid Real Madrid 4 +6 12 GGGG 3 Arsenal Arsenal 4 +5 10 GGEG 4 Como Como 4 +13 9 GPGG 5 FC Barcelona FC Barcelona 4 +8 9 GGPG 6 Aston Villa Aston Villa 4 +6 9 GGGP 11 Real Betis Real Betis 4 +2 9 GGGP 36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 -16 0 PPPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 11:15

Día: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas de Chile (20:00 en el Reino Unido).

17:00 horas de Chile (20:00 en el Reino Unido). Estadio: Tehelné pole, Bratislava, Eslovaquia.

Tehelné pole, Bratislava, Eslovaquia. Instancia: quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. TV en Chile: ESPN 4.

ESPN 4. Streaming en Chile: Disney+ Premium.

¿Cómo llegan Slovan Bratislava y Betis?

El Betis arrancó su primera Champions con Pellegrini con tres triunfos seguidos: 3-2 en la visita a Lille, 3-2 ante Porto y 1-0 ante Feyenoord, ambos en Sevilla. En la cuarta fecha cayó 2-1 ante Borussia Dortmund en Alemania. Con esos resultados es undécimo con nueve puntos, según la previa de Sports Mole.

Slovan, en cambio, es último sin puntos. Perdió sus cuatro partidos y en todos recibió al menos tres goles: 6-1 ante PSG, 0-3 ante Stuttgart en casa, 4-0 ante Roma y 4-0 ante LASK.

Las bajas de Pellegrini

El Ingeniero no podrá contar con Dani Ceballos, que sigue fuera por un problema en los isquiotibiales y no volvería antes de diciembre, ni con José Antonio Morante, también lesionado. Antony recibió un golpe en el derbi del sábado, pero viajó con el plantel.

Ese derbi dejó un sabor amargo: el Sevilla de Gabriel Suazo le empató al Betis en el minuto 91, como contamos en nuestra nota del clásico sevillano.

Qué se juega el Betis

En la fase de liga, los ocho primeros avanzan directo a los octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigésimo cuarto juegan un repechaje. Con nueve puntos y cuatro partidos por delante, el Betis pelea por meterse entre los ocho primeros.

El partido llega en una semana en que el nombre de Pellegrini sigue sonando en Chile como opción para La Roja, un tema que repasamos en esta nota sobre su futuro.