La Roja Sub 17 juega su segundo partido en el Mundial de Catar este martes 24 de noviembre a las 11:30 horas de Chile, ante República Dominicana, por la fecha 2 del Grupo J. En Chile, el partido irá en vivo por la señal de cable DSports y en streaming por la aplicación DGO.

El equipo de Ariel Leporati llega como líder de su grupo después de remontar un 0-2 y ganarle 4-2 a Argelia en el debut.

Horario y estadio de Chile vs República Dominicana

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 11:30 horas de Chile (14:30 GMT).

11:30 horas de Chile (14:30 GMT). Estadio: cancha 3 del complejo Aspire Zone, en Rayán, Doha.

cancha 3 del complejo Aspire Zone, en Rayán, Doha. Fase: segunda fecha del Grupo J del Mundial Sub 17.

Dónde ver EN VIVO a La Roja Sub 17

TV cable: DSports.

DSports. Streaming: aplicación DGO.

La transmisión de DSports y DGO aparece confirmada en las guías de Cooperativa y ADN. Ninguna de las dos menciona una señal de televisión abierta para este partido.

¿Cómo llegan Chile y República Dominicana?

Chile empezó el Mundial con un partido de dos caras: Argelia se puso 2-0 arriba, pero La Roja reaccionó, dio vuelta el marcador y terminó ganando 4-2, un debut que la dejó en lo más alto del Grupo J.

República Dominicana llegó al torneo en reemplazo de Estados Unidos, que se retiró del Mundial, y empató 1-1 con Montenegro en su estreno. Con esos resultados, Chile es el único equipo del grupo con tres puntos. Sobre el rival ya habíamos contado que llegaba invicto y con un solo gol en contra en su camino a Catar.

Qué se juega La Roja en Doha

Según ADN, el objetivo del plantel es sumar un segundo triunfo seguido que lo deje instalado en la siguiente etapa. Los dominicanos, en tanto, buscan su primera victoria en el torneo. La Roja vuelve a la cancha tres días después de su estreno del sábado 21 ante Argelia, y para seguirla desde Chile habrá que conectarse a media mañana del martes.

Antes del Mundial, Felipe Raipán fue el goleador del equipo de Leporati en la preparación, como repasamos en la previa del debut. Después de este partido, Chile cerrará la fase de grupos ante Montenegro.