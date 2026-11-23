El Real Betis de Manuel Pellegrini visita este martes 24 de noviembre a las 17:00 horas (Chile) al Slovan Bratislava, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, con la posibilidad de asegurar matemáticamente su paso a la siguiente ronda. Enfrente estará un viejo conocido del técnico chileno: Yaya Touré, hoy entrenador del cuadro eslovaco y dirigido por el Ingeniero durante tres temporadas en el Manchester City.

El partido se juega en el estadio Tehelné pole y en Chile se podrá ver por ESPN 4 y Disney+ Premium, como detallamos en nuestra guía de horario y transmisión.

Touré: “Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini”

El marfileño jugó 133 partidos bajo las órdenes de Pellegrini en el City entre 2013 y 2016, y en la rueda de prensa previa en Bratislava no escondió el cariño por su exentrenador. “Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini, porque trabajé con él durante tres años cuando era jugador. Es un entrenador de mucha calidad. Quiere dominar los partidos y hacer daño al rival con su manera de jugar y su estilo”, afirmó, según recogió Cooperativa.

“El reencuentro será muy bonito, porque hace mucho tiempo que no lo veo. Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales”, agregó Touré, que además calificó al chileno como un “entrenador brillante” y confirmó la baja de Suleiman Camara por una lesión en el tobillo, según BioBioChile.

Pellegrini quiere cerrar el primer objetivo del año

Pellegrini, que habló junto a Facundo Bernal ante los medios en la capital eslovaca, fue claro sobre lo que está en juego. “Sería muy importante sumar tres puntos mañana. Ganando matemáticamente deberíamos de estar clasificados, que es el objetivo de estar entre los 24”, afirmó el DT, en declaraciones recogidas por el diario El Mira.

El técnico también respondió a las críticas tras el empate en el derbi ante el Sevilla de Gabriel Suazo, que le quitó el triunfo al Betis en el minuto 91. “Me alegra mucho que la ambición siga creciendo cada vez más”, sostuvo, y defendió el momento de su equipo: “Ojalá siguiéramos con todos los mismos defectos 9 de 12 en Champions, cuartos en liga y clasificados en la Copa”.

El chileno además pidió no confiarse por la campaña del rival y respaldó al arquero Álvaro Valles, cuyo error pesó en el derbi, recordando que la de portero es la posición más complicada.

Cómo llegan Slovan y Betis

Betis: nueve puntos en cuatro fechas, con triunfos ante Lille (3-2), Porto (3-2) y Feyenoord (1-0), y una derrota ante Borussia Dortmund (2-1) en Alemania.

nueve puntos en cuatro fechas, con triunfos ante Lille (3-2), Porto (3-2) y Feyenoord (1-0), y una derrota ante Borussia Dortmund (2-1) en Alemania. Slovan Bratislava: último, sin puntos, tras perder sus cuatro partidos.

último, sin puntos, tras perder sus cuatro partidos. Bajas del Betis: Dani Ceballos y José Antonio Morante siguen lesionados. Antony recibió un golpe en el derbi, pero Pellegrini aseguró que “ya está en condiciones de jugar y está en la lista de citados”.

Pellegrini también contó que Junior Firpo, tras una larga lesión, ya está entrenando, y dejó abierta la puerta a rotaciones: según el DT, todos los citados tienen posibilidades de jugar.

Qué se juega el Ingeniero en Bratislava

En la fase de liga, los ocho primeros avanzan directo a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar juegan un repechaje. Pellegrini puso la vara más arriba que el simple paso: tras asegurar un lugar entre los 24, dijo, quedarán tres partidos para ver hasta dónde puede llegar el equipo, y mencionó como siguiente aspiración seguir entre los ocho primeros.

El Betis llega después de dejar escapar un triunfo en el último minuto del derbi y con bajas en el mediocampo. El Slovan, aun sin puntos, jugará en casa y con un entrenador que conoce desde adentro las ideas de Pellegrini.

El duelo entre maestro y alumno comienza este martes a las 17:00 horas (Chile) en Bratislava.