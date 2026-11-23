Datos Clave El gol: Esteban Matus empató a los 64 minutos con un zurdazo al ángulo, y Olimpia le ganó 2-1 a Sportivo Trinidense con un gol en el descuento. El título: El Decano es campeón anticipado del Clausura paraguayo, su estrella 49 y su segunda corona de 2026. El detalle: El lateral chileno fue titular por la lesión de Alan Rodríguez y llegaba con 12 partidos y un gol en el club.

El lateral chileno Esteban Matus marcó el gol que le cambió la tarde a Olimpia. El exjugador de Audax Italiano empató con un zurdazo desde fuera del área a los 64 minutos, y el Decano terminó ganándole 2-1 a Sportivo Trinidense el domingo 22 de noviembre en el Defensores del Chaco, resultado que lo consagró campeón anticipado del Clausura de Paraguay. Es el primer título de Matus en el extranjero, cuatro meses después de dejar el fútbol chileno.

Un zurdazo al ángulo cuando Olimpia perdía

A Olimpia le bastaba un empate, pero el partido se le complicó cerca de la hora de juego. Según la crónica de ABC Color, Alan Morínigo abrió la cuenta para Trinidense con un remate cruzado y rasante que pegó en el poste antes de entrar.

La respuesta llegó por la izquierda. Tras un tiro de esquina y un despeje corto de la defensa visitante, Matus sacó un zurdazo dirigido al ángulo superior izquierdo; el arquero Matías Dufour alcanzó a rozar el balón, pero no pudo evitar el 1-1. No era su primer aviso: a los 20 minutos, otro remate suyo de zurda había exigido a Dufour en la primera llegada clara del cuadro franjeado.

El título se definió en el tercer minuto de descuento, cuando Romeo Benítez recuperó en mitad de cancha, se fue en contragolpe y definió por encima de Dufour para el 2-1 final.

Titular por una lesión

Matus no tenía asegurado su lugar. Según ABC Color, una lesión de Alan Rodríguez le abrió la puerta del equipo titular para la fecha 20, y el chileno llegaba con 12 presentaciones y un gol con la camiseta de Olimpia. Ese gol había sido en los octavos de final de la Copa Sudamericana, como mostramos en su golazo de agosto.

Cuando aterrizó en Asunción a fines de julio, el objetivo estaba claro. “Quiero ser campeón, quiero jugar y ser uno de los mejores del país”, dijo entonces a Tigo Sports, como contamos en su llegada a Olimpia. Lo había pedido Pablo “Vitamina” Sánchez, que ya lo había dirigido en Audax Italiano y que en Chile también pasó por Palestino.

De colista a campeón con fechas de sobra

El contexto hace más grande la vuelta olímpica. Cuando Matus llegó, Olimpia era último del Clausura, sin puntos después de perder sus dos primeros partidos ante Libertad y Nacional. Tras la fecha 20, el registro del equipo de Sánchez en el torneo es de 14 triunfos, tres empates y tres derrotas, según BioBioChile, y ya nadie lo puede alcanzar.

Títulos de liga de Olimpia: 49, el máximo ganador del fútbol paraguayo.

49, el máximo ganador del fútbol paraguayo. Temporada 2026: Apertura y Clausura para el Decano.

Apertura y Clausura para el Decano. Vitamina Sánchez: cuarto título como entrenador de Primera, tras el Apertura paraguayo, la liga de Ecuador con Liga de Quito en 2024 y la Supercopa ecuatoriana.

cuarto título como entrenador de Primera, tras el Apertura paraguayo, la liga de Ecuador con Liga de Quito en 2024 y la Supercopa ecuatoriana. Matus antes de Paraguay: 136 partidos como profesional, ocho goles y 12 asistencias al momento de su fichaje.

Nuestra lectura: pocos goles, pero en las noches grandes

Esta es nuestra lectura de los datos: Matus no llegó a Paraguay como goleador y sus números lo confirman, con dos goles en 13 partidos. Pero ambos llegaron en los escenarios de mayor presión que tuvo Olimpia en su semestre, una llave de octavos internacional y el partido que podía darle el título.

Para un lateral que entró al once por la lesión de un compañero, el gol del 1-1 es también un argumento para pelear el puesto cuando Rodríguez se recupere.

Olimpia jugará lo que queda del Clausura ya con la copa asegurada, y Matus, con su primer título fuera de Chile en el bolsillo.