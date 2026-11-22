Datos Clave Eliminados: Argentinos Juniors, de Brayan Cortés, y Defensa y Justicia, de César Pérez, perdieron en los octavos del Clausura. Cruce chileno: Vélez, con Diego Valdés y Claudio Baeza, recibirá a Independiente, de Lautaro Millán y Luciano Cabral, en los cuartos de final. Este domingo: Vicente Pizarro, Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Leonardo Gil y Bruno Barticciotto juegan sus partidos de octavos.

Vicente Pizarro abre este domingo la jornada chilena en los octavos de final del Clausura argentino: Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza a las 16:00 horas, por TyC Sports Internacional y Fanatiz. Después vendrán Matías Sepúlveda con Lanús en el Monumental de River y el duelo de chilenos entre Instituto y Huracán en Córdoba.

La primera mitad de los octavos dejó un saldo mixto para los chilenos en el extranjero. Brayan Cortés y César Pérez quedaron eliminados el sábado con Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, mientras Vélez Sarsfield e Independiente avanzaron y se enfrentarán en cuartos en un cruce con cuatro chilenos en sus planteles.

De los 13 jugadores nacionales que llegaron a esta fase, según el recuento de En Cancha, dos ya se despidieron y otros cinco salen a la cancha este domingo.

Cortés, titular en la caída de Argentinos ante Independiente

Argentinos Juniors, que jugaba de local por haber terminado mejor ubicado que su rival, perdió 2-1 ante Independiente en el estadio Diego Armando Maradona y quedó fuera del torneo. Cortés fue titular en el arco del Bicho, que llegó a empatar al comienzo del segundo tiempo con un cabezazo de Diego Porcel.

La serie se definió a los 74 minutos, cuando Maximiliano Meza convirtió de penal su segundo gol de la tarde. La falta que originó el penal fue de Mateo Mendoza, según el minuto a minuto de Canal 26. En los descuentos, Cortés todavía alcanzó a bloquear un remate de Iván Morales, pero Argentinos no encontró el empate.

César Pérez jugó 69 minutos en la despedida de Defensa

En Florencio Varela, Barracas Central le ganó 1-0 a Defensa y Justicia con un cabezazo de Norberto Briasco a los 29 minutos. Pérez fue titular, tuvo un remate bloqueado a los 55 y salió a los 69 minutos para el ingreso de Tiziano Perrotta, según el detalle del partido de Canal 26.

Vélez pasó en los penales con Valdés y Baeza desde el inicio

El viernes, Vélez había abierto los octavos con un triunfo agónico ante Belgrano en el José Amalfitani. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos y 2-2 tras el alargue, con un empate de Dilan Godoy en el segundo tiempo suplementario, y el Fortín ganó 3-1 en los penales con tres atajadas de Tomás Marchiori, según Cadena 3.

Diego Valdés y Claudio Baeza fueron titulares en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, según la formación que publicó El Doce. El detalle de esa noche está en nuestra nota de los penales en Liniers.

Un cruce chileno asegurado en Liniers

Con esos resultados, Vélez e Independiente se enfrentarán en los cuartos de final en el Amalfitani. Como en los octavos, el partido será a eliminación directa en la cancha del equipo mejor ubicado: si hay empate en los 90 minutos habrá alargue de dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, penales, según Infobae.

En Independiente están Lautaro Millán y Luciano Cabral. Ante Argentinos, sin embargo, Cabral fue suplente y no ingresó, y Millán no apareció en la formación confirmada que publicó Canal 26.

El domingo de Pizarro, Sepúlveda, Guerra, Gil y Barticciotto

16:00 horas: Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, con Vicente Pizarro.

Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, con Vicente Pizarro. 19:00 horas: River Plate vs Lanús, con Matías Sepúlveda.

River Plate vs Lanús, con Matías Sepúlveda. 22:00 horas: Instituto vs Huracán, con Nicolás Guerra de un lado y Leonardo Gil y Bruno Barticciotto del otro.

El lunes juegan Gimnasia La Plata y Newell’s, y el miércoles 25 cierra la ronda Boca Juniors, de Carlos Palacios y Williams Alarcón, ante Independiente Rivadavia, cuatro días después de ganar la Copa Sudamericana. Los horarios están en hora de Chile. Los cruces completos están en nuestra guía de los octavos.

Nuestra lectura: un cruce chileno que hoy pesa más en Vélez

El cruce de cuartos asegura que al menos un club con chilenos estará en semifinales, y esta noche en Córdoba se sumará otro a los cuartos, porque Instituto y Huracán tienen jugadores nacionales. Pero los minutos cuentan otra historia: en Vélez, Valdés y Baeza son titulares, mientras que en Independiente los dos chilenos no sumaron minutos en el triunfo ante Argentinos.

Por ahora, el duelo chileno de Liniers tiene a dos titulares de un lado y a dos jugadores que esperan su oportunidad del otro. Antes, desde las 16:00 horas con Pizarro, cinco chilenos más buscarán unirse a la lista de los que siguen en carrera.