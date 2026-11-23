Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, recibe a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas de Chile en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por ESPN 5 y en streaming por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.
Es el último partido de los octavos y llega cuatro días después de que el Xeneize ganara la Copa Sudamericana. Se juega a partido único: si hay empate, vienen dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de ser necesario, penales.
Horario, estadio y transmisión de Boca vs Independiente Rivadavia
Boca Juniors ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Boca Juniors: Miguel Merentiel (10 goles); Independiente Rivadavia: Álex Arce (9 goles).
ganó 3-0 como visitante el 17 ago. 2025.
Formaciones probablesProbable
DT Rodolfo Arruabarrena
- Agustín MarchesínLesionado
DT Alfredo Berti
- Ramiro MacagnoLesionado
- Maximiliano SalasLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga Profesional Argentina 2026
Goleadores
- Miguel Merentiel10goles
- Santiago Ascacíbar5goles
- Alan Velasco4goles
- Álex Arce9goles
- José Florentín9goles
- Fabrizio Sartori8goles
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Historial3 partidos oficiales
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- 11 feb. 20252-0
- 10 ago. 20241-1
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 10:35
- Día: miércoles 25 de noviembre de 2026.
- Hora: 21:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).
- Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires.
- Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.
- Árbitro: Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR.
- TV en Chile: ESPN 5.
- Streaming en Chile: Disney+ Premium.
- TV en Argentina: ESPN Premium.
¿Cómo llegan Boca e Independiente Rivadavia?
Boca vive su semana más feliz en años. El sábado le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y volvió a ganar un título internacional después de 18 años. Además, terminó primero en la Tabla Anual del fútbol argentino con 63 puntos y fue segundo de la Zona A en el Clausura, lo que le da la localía en este cruce.
Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, entró a los playoffs como séptimo de la Zona B. El equipo mendocino viene de perder la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.
Palacios y Alarcón, campeones que esperan minutos
Los dos chilenos levantaron la Sudamericana sin entrar a la cancha en la final de Barranquilla, como contamos en nuestra nota del título de Boca. Para el miércoles, la formación probable que publicó Minuto Uno incluye a Alarcón en el mediocampo del equipo de Rodolfo Arruabarrena, junto a Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte, mientras Palacios no aparece entre los titulares.
Qué hay en juego
El ganador avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Gimnasia La Plata y Newell’s, que juegan este lunes. Los cuartos se jugarían el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.
Boca es el único club con chilenos que todavía no juega su partido de octavos. Los otros seis jugadores nacionales que siguen en carrera ya conocen a su rival de cuartos. El camino de todos los chilenos en esta ronda está en nuestra previa de los octavos.