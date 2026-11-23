Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, recibe a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas de Chile en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por ESPN 5 y en streaming por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es el último partido de los octavos y llega cuatro días después de que el Xeneize ganara la Copa Sudamericana. Se juega a partido único: si hay empate, vienen dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de ser necesario, penales.

Horario, estadio y transmisión de Boca vs Independiente Rivadavia

Liga Profesional Argentina 2026 · Clausura · Octavos de final Boca Juniors Miércoles 25 de noviembre Mié 25/11 21:00 hora de Chile Independiente Rivadavia Estadio Estadio Alberto José Armando Ciudad Buenos Aires · 57.420 pl. Árbitro L. Lobo Medina Clima 25 °C En racha Boca Juniors ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Sus goleadores Boca Juniors: Miguel Merentiel (10 goles); Independiente Rivadavia: Álex Arce (9 goles). Último duelo ganó 3-0 como visitante el 17 ago. 2025. Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Formaciones probables Probable Boca Juniors Independiente Rivadavia Boca Juniors 4-3-3 DT Rodolfo Arruabarrena 1 Montero 17 Lozano 2 Di Lollo 42 Herrera 3 Blanco 25 Ascacíbar5 goles 5 goles 5 Paredes 18 Delgado 20 Velasco4 goles 4 goles 16 Merentiel10 goles 10 goles 22 Villa Bajas Agustín Marchesín Lesionado Independiente Rivadavia 4-3-1-2 DT Alfredo Berti 30 Bolcato 3 Elordi 2 Costa 40 Villalba 36 Bonifacio 11 Ríos 8 Bucca 5 Bottari 77 Sequeira 9 Arce9 goles 9 goles 43 Sartori8 goles 8 goles Bajas Ramiro Macagno Lesionado

Maximiliano Salas Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga Profesional Argentina 2026 Boca Juniors Balance en 33 partidos 17G · 12E · 4P 48 Goles marcados 1,45 por partido 26 Goles recibidos 0,79 por partido 16 Vallas invictas 48 % de los partidos 60,7 % Posesión media 14,4 Remates por partido 4,7 al arco 5,4 Córners por partido Local 10G · 6E · 1P Visita 7G · 6E · 3P Independiente Rivadavia Balance en 33 partidos 16G · 9E · 8P 51 Goles marcados 1,55 por partido 41 Goles recibidos 1,24 por partido 7 Vallas invictas 21 % de los partidos 47,9 % Posesión media 14,2 Remates por partido 4,9 al arco 4,1 Córners por partido Local 11G · 3E · 3P Visita 5G · 6E · 5P Goleadores Boca Juniors Miguel Merentiel 10 goles

Santiago Ascacíbar 5 goles

Alan Velasco 4 goles Independiente Rivadavia Álex Arce 9 goles

José Florentín 9 goles

Fabrizio Sartori 8 goles Últimos resultados Boca Juniors Defensa y Justicia 7 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 1-0

River Plate 1 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 1-0

Independiente 25 oct. · Liga Profesional Argentina · visita G 1-0

Talleres Córdoba 16 oct. · Liga Profesional Argentina · local G 2-1

Instituto 9 oct. · Liga Profesional Argentina · visita E 2-2 Independiente Rivadavia Gimnasia y Esgrima Mendoza 7 nov. · Liga Profesional Argentina · visita E 1-1

Banfield 2 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 3-1

Argentinos Juniors 27 oct. · Liga Profesional Argentina · visita P 0-1

Tigre 17 oct. · Liga Profesional Argentina · local E 2-2

Rosario Central 11 oct. · Liga Profesional Argentina · visita P 0-5 Historial 3 partidos oficiales 2 victorias 1 empates victorias 0 0-3

2-0

1-1 Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 10:35

Día: miércoles 25 de noviembre de 2026.

miércoles 25 de noviembre de 2026. Hora: 21:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).

21:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina). Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires.

Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.

octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único. Árbitro: Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR.

Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR. TV en Chile: ESPN 5.

ESPN 5. Streaming en Chile: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. TV en Argentina: ESPN Premium.

¿Cómo llegan Boca e Independiente Rivadavia?

Boca vive su semana más feliz en años. El sábado le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y volvió a ganar un título internacional después de 18 años. Además, terminó primero en la Tabla Anual del fútbol argentino con 63 puntos y fue segundo de la Zona A en el Clausura, lo que le da la localía en este cruce.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, entró a los playoffs como séptimo de la Zona B. El equipo mendocino viene de perder la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Palacios y Alarcón, campeones que esperan minutos

Los dos chilenos levantaron la Sudamericana sin entrar a la cancha en la final de Barranquilla, como contamos en nuestra nota del título de Boca. Para el miércoles, la formación probable que publicó Minuto Uno incluye a Alarcón en el mediocampo del equipo de Rodolfo Arruabarrena, junto a Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte, mientras Palacios no aparece entre los titulares.

Qué hay en juego

El ganador avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Gimnasia La Plata y Newell’s, que juegan este lunes. Los cuartos se jugarían el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

Boca es el único club con chilenos que todavía no juega su partido de octavos. Los otros seis jugadores nacionales que siguen en carrera ya conocen a su rival de cuartos. El camino de todos los chilenos en esta ronda está en nuestra previa de los octavos.