Datos Clave Nueva fecha: La despedida será el jueves 11 de marzo de 2027 a las 19:00 horas, otra vez en el Estadio Nacional. El motivo: La organización la reprogramó por el mal estado de la cancha tras conciertos y el cierre de la Teletón. Entradas: Las ya compradas siguen vigentes; la devolución se puede pedir desde las 12:00 de este miércoles hasta el 29 de diciembre.

Los hinchas de la U tendrán que esperar un poco más para despedir a su capitán. La organización del adiós de Marcelo Díaz anunció este martes 24 de noviembre que el partido de exhibición, previsto para el martes 8 de diciembre en el Estadio Nacional, se jugará el jueves 11 de marzo de 2027 a las 19:00 horas, en el mismo recinto.

Según el comunicado, recogido por Cooperativa, la decisión responde al mal estado actual de la cancha del Nacional, tras la realización de conciertos y el cierre de la Teletón.

“¡La gran fiesta en el Nacional para celebrar a nuestro ídolo sigue en pie!”, destacó la organización del evento, denominado “De la galería a la gloria”, que contará con diversos invitados internacionales.

Qué pasa con las entradas

Para quienes ya compraron, la noticia principal es que no tienen que hacer nada: las entradas adquiridas seguirán vigentes para la nueva fecha.

Quien prefiera recuperar su dinero podrá pedir la devolución en un plazo acotado:

Desde: las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre.

Hasta: las 23:59 horas del martes 29 de diciembre.

Nueva fecha del evento: jueves 11 de marzo de 2027, 19:00 horas, Estadio Nacional.

La venta se había abierto el 1 de octubre a través de Punto Ticket, con precios entre $9.900 y $60.000 más cargo por servicio, como detallamos en la guía de entradas de la despedida.

Del capitán a la gerencia técnica

El cambio de fecha altera el orden de la transición del volante. Díaz se retirará al terminar la temporada 2026, con su contrato de jugador venciendo en diciembre, y después se sumará a la gerencia técnica del cuadro azul, como anunció el presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, y contamos en la nota sobre su nuevo rol.

Con la despedida en marzo, el bicampeón de América con La Roja llegará a su fiesta en el Nacional ya instalado en su nueva función en el club.

Un diciembre cargado para la U

Antes de pensar en marzo, el capitán todavía tiene temporada. La U es segunda con 54 puntos y asegura el Chile 2 si gana en Concepción este domingo 29 de noviembre, y en diciembre tiene por delante la semifinal de Copa Chile ante Coquimbo Unido: la ida el jueves 3 en el Francisco Sánchez Rumoroso y la vuelta el jueves 10, a las 18:00 horas, en El Teniente.

Nuestra lectura: un calendario más limpio

Esta es nuestra lectura, a partir de las fechas. La organización atribuyó el cambio solo al estado de la cancha, pero la nueva fecha también despeja una coincidencia incómoda: con la fecha original, la despedida del capitán habría llegado el 8 de diciembre, apenas dos días antes de la vuelta de la semifinal de Copa Chile de la U. En marzo, en cambio, la fiesta no compite con ningún partido decisivo de 2026.

El adiós de Díaz queda así para el arranque de 2027, cuando la U ya tenga definido cómo terminó su año.